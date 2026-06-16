Josep Rull pide reforzar la cooperación mediterránea ante los discursos de odio y la crisis climática

El president del Parlament, Josep Rull, ha reclamado más "cooperación" entre regiones y países mediterráneos ante los retos que la región tiene por delante, como son la crisis climática -especialmente con fenómenos como las sequías- y las muertes de migrantes en sus aguas; pero también ante desafíos globales como los discursos de odio y la deshumanización que alienta la extrema derecha. Durante la cena inaugural del III Foro Mediterráneo, que en esta edición se celebra en Barcelona, Rull ha querido poner en valor la iniciativa impulsada por Prensa Ibérica y la Fundació La Caixa, al definirla como un espacio de "reflexión", al tiempo que ha reivindicado la capital catalana como "un puente entre continentes" y el "epicentro del diálogo mediterráneo".

El presidente de la Cámara catalana se ha referido al denominado 'Proceso de Barcelona', un proyecto nacido en 1995 con la voluntad, ha dicho, de impulsar "un espacio común de paz, estabilidad y prosperidad compartida entre la Unión Europea y los países del sur y el este del Mediterráneo". Treinta años después, y tras poner en valor este "hito histórico", ha admitido que sigue siendo una "tarea inacabada". Si bien ha reconocido que ha habido avances importantes, como la multiplicación de intercambios comerciales o la cooperación entre universidades y centros de investigación, ha lamentado que aún existan "desequilibrios estructurales muy importantes". Así se ha referido a las "diferencias de renta" que existen entre el sur y el norte, que obliga a muchos jóvenes a emigrar y convierte al Mediterráneo en un "cementerio sin lápidas", o a los conflictos bélicos y "las guerras en Oriente Próximo".

Sin embargo, Rull ha señalado que la región también está llena de "oportunidades" y ha apostado por afrontar estos grandes retos más allá de las fronteras actuales. Justamente, la edición de este año lleva como lema 'Un Mar de Compromisos' para dar un paso más allá del diagnóstico de los problemas compartidos por los territorios y avanzar hacia propuestas concretas y alianzas capaces de traducirse en proyectos con impacto real. En este sentido, el presidente del Parlament ha señalado el cambio climático como una de las grandes materias a abordar, ya que la cuenca mediterránea es una de los puntos calientes globales y donde se producen fenómenos extremos como sequías "devastadoras".

Una "historia compartida"

Con todo, Rull también ha querido subrayar que el Mediterráneo es más que "geografía" o "economía", y que se trata también de una "historia compartida" y de un espacio "donde han nacido algunas de las grandes civilizaciones de la humanidad". "Es un mar que ha conectado pueblos, culturas y economías durante siglos: Catalunya lo sabe bien porque forma parte de su ADN", ha sostenido, al tiempo que ha apostado por "soluciones compartidas" ante "los discursos de odio y discriminación" y la "polarización", y también ante "aquellos que deshumanizan", en una alusión velada a los partidos de extrema derecha.

En la apertura de las jornadas, celebrada este martes por la noche en la Fundació Joan Miró, también han participado el presidente de Prensa Ibérica, Javier Moll; el conseller de la Presidència, Albert Dalmau; el escritor Eduardo Mendoza, premio Princesa de Asturias de las Letras; y el músico y director Jordi Savall. El acto, titulado "La cultura como primer compromiso", ha incluido además una interpretación de 'Mare Nostrum. Diàleg de les ànimes', a cargo de Hespèrion XXI y músicos procedentes de distintos países mediterráneos.

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Durante los próximos dos días, instituciones, empresarios, académicos, científicos y expertos internacionales participarán en este foro para debatir sobre los grandes desafíos económicos y sociales del arco mediterráneo.