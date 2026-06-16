El PP no logra los apoyos para que sea el CGPJ quien proponga jueces a órganos internacionales y no el Gobierno

El Partido Popular no ha logrado los apoyos necesarios en el Congreso para que sea admitida a trámite una proposición de ley con la que buscaba que el Gobierno dejase de ser quien propusiera jueces a órganos internacionales, como el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, y que esta competencia pasase a manos del Consejo General del Poder Judicial. Los de Alberto Núñez Feijóo han defendido que de esta forma mejoraba la independencia judicial, pero no han convencido a la Cámara Baja. La propuesta de los populares ha sido avalada únicamente por Vox y UPN, mientras que se ha encontrado el rechazo unánime del bloque de la investidura.

En un discurso plagado de ataques al Gobierno, el diputado del PP Fernando de Rosa ha puesto en duda el actual sistema de elección de los jueces, donde es un comité de selección con presencia de miembros del Ejecutivo, el que hace los planteamientos a las instituciones internacionales. "Es un gran escándalo", ha dicho sobre el "monopolio" que ejerce el Ejecutivo en este proceso antes de asegurar que no respeta las "líneas maestras" impulsadas por el Consejo de Europa.

El actual sistema, que implantó de manera oficiosa el PP en dos procesos en 2015 y 2017, crea un comité compuesto por distintos secretarios de Estado, un miembros de la carrera judicial designado por el CGPJ y un jurista de reconocido prestigio. Sin embargo, los populares planteaban que fuera solo el CGPJ quien hiciera las propuestas al Tribunal de Justicia, al Tribunal General de la Unión Europea, al Tribunal Europeo de Derechos Humanos y a los consejos consultivos de jueces y fiscales europeos.

El rechazo

La gran mayoría de los socios del Gobierno han criticado la "hipocresía" de los populares, recordando que fue el Ejecutivo de Mariano Rajoy quien ya empleó el actual sistema. El diputado del PNV Mikel Legarda ha apuntado, además, que fue también bajo el mandato de Rajoy cuando se aprobó la Ley de Acción Exterior, en la cual se incluye la justicia como competencia exclusiva del Estado. "Si hay un órgano politizado por definición es el Consejo General del Poder Judicial", ha criticado el diputado de Junts Josep Pagès, poniendo en duda el nuevo método propuesto.

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También se ha puesto en contra el diputado del PSOE, Francisco Aranda, que ha asegurado que la iniciativa conservadora solo pretendía dar un micrófono al PP para lanzar "falsedades y bulos solo por querer hundir al adversario". "Ustedes descubren esta independencia judicial cuando están en la oposición, pero cuando gobiernan se les olvida", les ha espetado a la bancada popular antes de recordar que el PP mantuvo bloqueado el CGPJ durante cinco años.