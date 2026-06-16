El PSOE acredita ante el juez que no pagó las facturas pendientes al abogado de Cerdán tras su marcha del partido

El PSOE ha remitido este martes al juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz los documentos que acreditan que no pagó las facturas pendientes al abogado contratado por Santos Cerdán, Jacobo Teijelo. El 17 de junio de 2025, tras el cese del secretario de Organización ahora imputado, el abogado Teijelo envió un correo electrónico al Partido Socialista solicitando el pago de dos facturas emitidas en abril y mayo del mismo año y que ascendían a 53.000 euros.

15 días después, el 2 de julio, el director de la Asesoría Jurídica del PSOE envió un burofax a Teijelo en el que le informa de que no iban a pagar las dos facturas porque "no nos constan los servicios prestados a esta organización, su naturaleza, contenido, ni beneficiario".

En el mismo escrito, la nueva dirección del Partido Socialista -ya había asumido su cargo la nueva secretaria de Organización, Rebeca Torró- le advertía de que como este bufete se había hecho cargo de la defensa jurídica de Cerdán como imputado y ya expulsado del PSOE, la formación política entendía que "por incompatibilidad sobrevenida", quedaba "resuelta cualquier relación de prestación de servicios" del partido con Teijelo. Este burofax ha sido enviado hoy al juez Santiago Pedraz para acreditar que los pagos de esas facturas pendientes nunca se han realizado.

A cuenta de estos pagos, la secretaria de Organización socialista, Rebeca Torró, ha asegurado en X que "es mentira" que "en el PSOE haya caja B" ya que algún medio de comunicación ha interpretado que había una contabilidad en negro porque esos pagos no están en las cuentas del PSOE. "Dichos pagos no figuran en la contabilidad del partido porque nunca se realizaron", añade Torró, "las facturas fueron devueltas y nunca se pagaron".

El PSOE insiste en que su actitud desde el cambio de dirección en julio de 2025 ha sido de "absoluta colaboración con la justicia". De hecho, durante el requerimiento de documentación que ya hizo la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en el verano de 2025, no se llevaron ni el ordenador, ni mucha documentación de Santos Cerdán. La nueva dirección socialista ordenó entonces guardarlo todo, guardarlo y precintarlo en unas cajas metálicas, levantar acta de lo que se guardaba y bajarlo al sótano por si el instituto armado lo requería, lo que no ha pasado hasta junio de 2026. En esta segunda visita de la UCO, reclamaron el ordenador y la documentación de Cerdán y la dirección socialista les llevó hasta la sala donde se ha custodiado durante todo este tiempo.