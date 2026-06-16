El salto de Belarra a la Comunidad de Madrid aleja un acuerdo con Mónica García para 2027

El último movimiento de fichas en la política nacional aleja aún más las opciones de acuerdo en la izquierda más allá del PSOE para las próximas elecciones madrileñas. El salto de Ione Belarra a la Comunidad de Madrid plantea un escenario inédito, con un duelo de exministras en que la secretaria general de Podemos -exministra de Derechos Sociales en la pasada legislatura- se enfrentará a la actual ministra de Sanidad y líder de Más Madrid, Mónica García. Dos perfiles irreconciliables que no se plantean entenderse de cara a las elecciones autonómicas de 2027.

La diputada de Podemos anunció su decisión este fin de semana, una vez que el partido situara a Irene Montero como líder para la próxima candidatura a las generales, consolidándole así como la principal figura nacional del partido. El objetivo del partido morado será "echar a Ayuso de la Comunidad de Madrid". El paso ha llegado acompañado de reproches velados de los morados a Más Madrid, líder de la oposición en la Asamblea madrileña, que en las últimas autonómicas estuvo encabezado por Mónica García. "Lo que ha habido hasta ahora no es suficiente, no ha servido para echar Ayuso", defendió este lunes el secretario de Organización de Podemos, Pablo Fernández, que en rueda de prensa aseguró que ellos, a diferencia del resto, "tenemos toda la determinación del mundo para que saquemos a Ayuso de la Asamblea de Madrid".

Preguntado sobre si se plantean alianzas con otros partidos como IU, de cara a las elecciones madrileñas, Fernández abundó en sus críticas, asegurando que la Comunidad de Madrid "necesita una izquierda valiente y una izquierda muy fuerte", reivindicando a Podemos en este sentido y menospreciando al resto de opciones: "Lo que hay hasta ahora en Madrid se ha demostrado que no sirve para echar a Ayuso", determinó, en una referencia velada a Más Madrid.

Desde el lanzamiento Más Madrid en 2019, a raíz de una escisión de Podemos, la guerra entre ambas fuerzas ha sido abierta, y los morados han despreciado sistemáticamente a la formación madrileña. En 2021, cuando Pablo Iglesias abandonó el Consejo de Ministros para medirse con Ayuso, ofreció a Mónica García ser su número dos. Finalmente, fue la candidata la que superó por mucho a Podemos, obteniendo más del doble de votos, dio el sorpasso al PSOE y quedó como segunda fuerza, sólo después del PP.

El salto de Belarra dificulta aun más cualquier opción de integración, puesto que las diferencias entre ambas fuerzas no son sólo políticas, sino también personales. Las rencillas entre ambas formaciones llegan a traducirse en una animadversión personal difícil de resolver, alejando aún más la posibilidad de que haya un acuerdo de unidad en la Comunidad de Madrid, donde Más Madrid reivindica su arraigo frente al resto de partidos estatales.

"Proyectos políticos distintos"

A un año de las elecciones autonómicas, el partido de Mónica García también cierra la puerta a cualquier forma de candidatura conjunta con Podemos. Su portavoz en la Asamblea, Manuela Bergerot, lo expresaba públicamente este lunes. “Cualquiera que esté familiarizado con la trayectoria de Más Madrid sabe que somos proyectos políticos distintos y separados, y con eso creo que lo dejo todo absolutamente claro”, señalaba. “La izquierda madrileña se llama Más Madrid y el único partido que puede ganarle a Ayuso se llama Más Madrid”.

El partido acaba de cerrar una crisis interna después de que Emilio Delgado, portavoz adjunto en la Asamblea madrileña, desistiese de presentarse a unas primarias para ser el cartel del partido en las autonómicas y aceptase ir en la lista encabezada por García además de en un puesto con opciones de salida en la candidatura de Más Madrid al Congreso de los Diputados. La ministra de Sanidad repetirá, por tanto, como rival contra Ayuso como ya hiciera en 2021 y en 2023.

En la formación entienden que son la única izquierda con militancia, estructura e implantación territorial en la Comunidad de Madrid, toda vez que en los últimos comicios autonómicos los morados quedaran fuera del parlamento madrileño al no alcanzar el 5% de votos mínimo para obtener representación. Desde entonces, el partido de García lidera la oposición regional ligeramente por delante del PSOE, una posición que podría perder en 2027 según anticipan encuestas ya publicadas pero que, en cualquier caso, es utilizada en la formación para legitimarse frente a Podemos.

Noticias relacionadas

En 2023, el hecho de que Podemos no llegara al mínimo para obtener representación en la cámara madrileña facilitó la mayoría absoluta del PP en función del sistema de adjudicación de escaños. El pronóstico que hacen en la formación regionalista para 2027, en cambio, y pese a encuestas publicadas en sentido contrario, es que Ayuso no revalidará la absoluta, entre o no entre Podemos. Por eso, aseguran, la opción para que la izquierda pueda llegar a gobernar en Madrid frente a la suma de PP y Vox pasa por “concentrar el voto en las fuerzas existentes e implantadas en Madrid y que no paran de crecer como es nuestro caso”.