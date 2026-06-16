Sumar vincula las joyas de Zapatero a Marruecos y el giro de España sobre el Sáhara y pide a Exteriores detallar los regalos a expresidentes

Sumar solicita al Ministerio de Exteriores detallar los regalos recibidos por expresidentes del Gobierno tras conocerse que las joyas encontradas en la caja fuerte del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero tienen un valor de 1,3 millones de euros. El socio minoritario del Gobierno, a través de su diputada de Más Madrid, Tesh Sidi, se ha preguntado además si la procedencia de estas joyas, que vendrían de países árabes, puede corresponderse con el lobby de Marruecos para que España cambiara su posición respecto al Sáhara Occidental, después de que Pedro Sánchez protagonizara un giro su posición en 2022, cuando pasó a reconocer la soberanía marroquí sobre el territorio.

En una rueda de prensa en el Congreso, Sidi se refirió en ese sentido al botín de Zapatero: "Personalmente, me gustaría saber si esas joyas son de procedencia del Reino de Marruecos, muy bien conocido por una presión a través del lobby, no vaya a ser, sobre todo, que la posición del PSOE en los últimos años respecto al Sahara Occidental (...) vaya o venga de la mano de ese lobby", denunció, señalando que fue Felipe González quien inició esa tendencia y apuntando que "las tesis más avanzadas las lideró el señor Rodríguez Zapatero". Así, se preguntó por la relación entre esos regalos y "la influencia de Rabat para que cambien las posiciones de el gobierno de España respecto al Sáhara Occidental".

En ese punto, avanzó que han reenviado desde el grupo parlamentaria Sumar un escrito al Minsiterio de Asuntos Exteriores de José Manuel Albares "para que nos dé una información detallada de cuáles son todos los regalos que han recibido los diferentes expresidentes de este país", advirtiendo que el hallazgo hecho en el despacho de Zapatero "es un caso muy grave".

En este sentido, hizo referencia velada a las palabras del exministro socialista Miguel Sebastián, que este fin de semana en un artículo en eldiario.es aseguró que los regalos de joyas entraban en el Falcon del Gobierno y en el aeropuerto de llegada no había control de Aduanas. "Se está diciendo que ha habido tráfico de joyas y contrabando sin ninguna supervisión del Gobierno de España y del Ministerio de Exteriores y por eso creemos que se ha traficado o se han importado joyas", denució, cuestionándose "qué no se habrá importado".

Acusa al PSOE de bloqueo de la ley saharui

La diputada de Sumar, Tesh Sidi, también ha acusado al PSOE de bloquear la ponencia de la ley de nacionalidad saharaui, que se encuentra bloqueada en la Comisión de Justicia, presidida por un diputado socialista, y han anunciado que pedirán amparo a la presidenta del Congreso, la socialista Francina Armengol. En el escrito, al que ha tenido acceso EL PERIÓDICO, denuncian que la norma lleva en cerró el plazo de enmiendas al articulado el 5 de junio de 2025, hace más de un año, y que "la ausencia de impulso en la fase final de su tramitación está provocando una paralización de facto que impide que la proposición de ley complete el procedimiento".

Además, apunta a que "la prolongación indefinida no puede considerarse una mera incidencia organizativa, sino que supone una alteración sustancial del normal ejercicio de la función legislativa atribuida a las Cortes Generales", advirtiendo de que "afecta al pleno ejercicio de las facultades parlamentarias".

En rueda de prensa, la portavoz del grupo parlamentario, Verónica Martínez Barbero, también ha señalado directamente que el bloqueo "tiene un responsable, y es el PSOE", al tiempo en que ha "exigido que se desbloquee inmediatamente" para que "el Congreso pueda votarla". "Hay una mayoría en esta cámara para que la ley salga adelante", detalló Barbero, recordando su aprobación en la admisión a trámite.

Sidi también se ha pronunciado sobre este asunto, y ha ido más lejos asegurando que "este bloqueo" responde "a esa compra de voluntades que se llevan haciendo" por parte de Marruecos, advirtiendo de que "siempre terminan dirigentes del Partido Socialista, [José] Bono, Felipe González, de verano, incluso teniendo casas en Rabat, y eso no es casualidad".

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Preguntada por si compartía con Brahim Ghali la etsis de que el ataque de Pegasus al presidente de Gobierno podría estar detrás del giro de España sobre el Sáhara, Sidi lo ha respaldado, asegurando que "antes de entrar en este Congreso de los Diputados, yo mantenía esta posición y la sigo manteniendo".