En el Congreso
El PNV da un ultimátum a Sánchez: "Si no consigue los Presupuestos, convoque elecciones"
El presidente del Gobierno recuerda que son una coalición con "minoría parlamentaria" y que dialogarán con todos los grupos que se abran para aprobar unas nuevas cuentas
"Usted necesita como el respirar de un acuerdo de esta Cámara en torno a un proyecto relevante como son los Presupuestos Generales del Estado", le ha avisado la portavoz del PNV en el Congreso, Maribel Vaquero, a Pedro Sánchez en una intervención que ha sonado a ultimátum, pero que, a la vez, da cierto oxígeno al presidente del Gobierno. Tras exigir elecciones hace ya semanas, la diputada jeltzale ha dado un nuevo margen al jefe del Ejecutivo, presentar y aprobar los Presupuestos para 2027. Eso sí, el aviso es claro: "Si no consigue un acuerdo suficiente en esta Cámara, disuélvala y convoque elecciones".
Vaquero, socia esencial del Gobierno, ha endurecido el tono en la sesión de control de este miércoles -la penúltima antes del verano- y ha mostrado el hartazgo de su formación ante los vaivenes de Sánchez. Ha criticado al jefe del Ejecutivo por llevar "tres años mareando la perdiz de los Presupuestos" y le ha advertido de que se les está "acabando la fe" ante la "prueba de resistencia diaria" a la que les somete el Gobierno. Así, ha cuestionado a Sánchez si cree que tiene una mayoría suficiente para aprobar las futuras cuentas públicas y qué va a hacer para lograrlo.
Poca respuesta le ha dado el jefe del Ejecutivo. Sánchez, como suele hacer ante estas cuestiones, ha apuntado a que el Gobierno es de coalición y está en "minoría parlamentaria", por lo que tendrán que "hablar con los grupos parlamentarios que se abran" a negociar unos posibles Presupuestos. La tarea se ha revelado imposible hasta el momento, con Junts cerrado a dialogar hasta que no se apague a Catalunya todas las inversiones no ejecutadas en los últimos años.
Aun así, y tras hablar de un nuevo paquete de medidas que ha anunciado para hacer frente a las consecuencias de la guerra en Irán, el presidente del Gobierno se ha limitado a decir que el proyecto de Presupuestos será "coherente" con las políticas que realiza el Ejecutivo. Ante esta respuesta, Vaquero ha vuelto a insistir: "Estamos nadando en el último largo de esta legislatura. Presente los Presupuestos, es su obligación, pero si no consigue un acuerdo suficiente en esta Cámara, disuélvala y convoque elecciones".
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