España ofrece a la OTAN tanqueros, cazas y una fragata para cumplir con el reparto de cargas

La ministra española de Defensa, Margarita Robles, anunció este jueves que ha ofrecido a la OTAN otros tres tanqueros, ocho cazas y una fragata para cumplir con el reparto de cargas de la Alianza, que requiere más compromiso de los países europeos.

"Hemos adelantado que vamos a incrementar nuestra participación con tres tanqueros más, con ocho aviones cazas más, con una fragata y con sistemas de defensa aérea. Por tanto, nosotros estamos permanentemente cumpliendo, trabajando, aportando lo que se nos pide", indicó Robles a la prensa tras participar en una reunión de ministros de Defensa de la OTAN.

Margarita Robles destacó que España está "ya planificando y trabajando juntamente con el mando supremo aliado y para cumplir lo que se nos ha pedido en este objetivo de capacidades".

Estados Unidos ha anunciado que va a revisar a lo largo de seis meses su presencia militar y sus bases en Europa, en el marco de la estrategia para que los aliados europeos asuman más control de su propia defensa y aporten más capacidades.

Además, EEUU ha dejado claro que va a reajustar sus aportaciones al mando de fuerzas de la Alianzas, las capacidades que se ponen a su disposición en caso de conflicto, que ahora deberán cubrir los europeos y Canadá.

Robles también puso de relieve que España cuenta con más de 3.000 soldados participando en misiones, y que ha estado presente en operaciones e iniciativas de la OTAN en el Báltico o en el Ártico.

"Creo que nadie le puede poner ninguna pega, ni ningún obstáculo, ni ningún inconveniente a la participación en misiones de España, que ha sido total y absoluta", recalcó.

Al mismo tiempo, subrayó el apoyo español a Ucrania para su defensa de Rusia.

"Con independencia de cualquier otra consideración, el compromiso de España es total. Y hoy mismo, en la reunión, hemos recibido el agradecimiento público de los países que tienen tropas españolas en su territorio o que tienen un compromiso de tenerlas", dijo sobre la reunión hoy del Consejo del Atlántico Norte, en su configuración de los ministros de Defensa.

Citó por ejemplo la intervención de Turquía, que agradeció a España el despliegue de una batería Patriot en su territorio "que ha tenido una labor muy importante durante esta guerra" entre Irán y Estados Unidos, o de Lituania o Eslovaquia, con presencia de fuerzas españolas bajo el paraguas de la Alianza.

"España está plenamente comprometida, vamos a seguir estando plenamente comprometidos, y nuestra posición es clara", comentó la ministra, que destacó que España ha llegado a invertir el 2% del PIB en gasto militar y "lo vamos a mantener y vamos a seguir apoyando a los demás países y cumpliendo todas nuestras capacidades".

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"Hemos dicho siempre que esto no es un tema de cantidad, incluso ya aquí se ha dicho no es un tema de tanto por ciento, es un tema de cumplimiento de objetivos, y hoy por hoy los estamos cumpliendo", concluyó Robles.