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Moción de censura

Feijóo admite contactos con otros partidos para una moción de censura contra Sánchez

Invita al PNV a pasar de las palabras a los hechos: "hay que posicionarse"

Exige a Junts y PNV que no sean “trileros” y apoyen una moción de censura instrumental: “Hagámoslo”

Archivo - El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, durante una rueda de prensa, a 26 de junio de 2025, en Bruselas (Bélgica). Durante su comparecencia,

Archivo - El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, durante una rueda de prensa, a 26 de junio de 2025, en Bruselas (Bélgica). Durante su comparecencia, / David Mudarra / Partido Popular - Archivo

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Redacción

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, afirmó este jueves que el PP está teniendo contactos "en tiempo real" con otras fuerzas políticas para impulsar una moción de censura y después convocar elecciones. Lo que se conoce en las últimas semanas como una 'moción instrumental'.

En una rueda de prensa en Bruselas y a la pregunta de si va a intensificar los contactos para una moción de censura y que el nuevo Ejecutivo convoque elecciones, Feijóo aseguró que tiene "contactos en este momento en tiempo real con todas las fuerzas políticas. Y les estoy trasladando que si realmente lo que dicen es lo que están dispuestos a hacer hagámoslo", según EFE.

Feijóo dijo que ante el "atrincheramiento" del Gobierno y su negativa a convocar elecciones la única solución que tiene el PP es "remover al Gobierno" para "elegir otro que las convoque".

Desde Bruselas, según recoge Servimedia, aseguró este jueves que “la única solución” que existe para forzar la convocatoria de elecciones anticipadas es “remover al Gobierno” a través de una moción de censura instrumental a la que emplazó a Junts y PNV, a los que instó a que no sean “trileros” y vayan más allá de “las palabras”.

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Como en muchas otras ocasiones, Feijóo recordó que son 184 diputados del Congreso (los que suma el Grupo Popular junto a Vox y los nacionalistas catalanes y vascos) los que reclaman ya a Pedro Sánchez la convocatoria anticipada de las próximas elecciones generales, ocho parlamentarios más que los de la mayoría absoluta de la Cámara baja. Precisamente este miércoles en la sesión de control al Gobierno, y justo después de la pregunta del líder de la oposición, la portavoz del PNV en Madrid, Maribel Vaquero, le reclamó al jefe del Ejecutivo que presente el proyecto de Presupuestos Generales del Estado, pero que si no logra sacarlo adelante disuelva las Cortes para que se celebren ya de manera anticipada los comicios que en principio deberían celebrarse el año que viene.

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