Calvo, sobre la reforma del Consejo de Estado: "Hay que mirar la condición de vitalicios de los consejeros"

El Consejo de Estado cumple 500 años, un aniversario que su presidenta, Carmen Calvo, está aprovechando para explicar, en entrevistas y más actos públicos de lo habitual, el trabajo discreto de esta institución. Lo creó Carlos V, nieto de los Reyes Católicos, para que, con una visión de conjunto, supervisase todos los asuntos que afectaban a la monarquía en su vasto imperio. Los países vecinos (Italia, Francia, Alemania...) tienen consejos similares actualmente y funcionan como los principales órganos consultivos de los gobiernos. Los dictámenes en España suelen ser preceptivos, pero no vinculantes aunque, según los datos del Consejo de Estado, sus apreciaciones se siguen en el 99% de los casos.

-¿Qué dictamen de los últimos que han aprobado destacaría para explicar el impacto del Consejo de Estado en la vida de los españoles?

-Pues el del decreto de regularización de inmigrantes. Nosotros dijimos que había algunas cuestiones que pensábamos que se podían mejorar y se tuvieron en cuenta. Creo que lo mejoramos mucho. Nosotros estamos en un lado discreto, pero influyente. [Entre otras cosas, el Consejo de Estado pidió claridad en los criterios de vulnerabilidad y aconsejó que hubiera "una rigurosa acreditación de la carencia de antecedentes penales"].

-Al leer el libro "Los dueños del Estado", de Rafael Méndez, llama la atención la composición del cuerpo de letrados del Consejo. Muchos apellidos con historia, guiones y que se repiten. Abuelos, padres, hijos. El ministro Félix Bolaños ha lanzado el plan de becas SERÉ para facilitar la preparación para ingresar en la carrera judicial. ¿No se puede hacer nada para que la entrada en esta institución sea más igualitaria?

-Yo estoy de acuerdo en que cualquier hombre o mujer, por mérito y capacidad demostrados en unas oposiciones, pueda acceder a estos cuerpos de élite. Es lo democrático; es lo justo y, si lo que se busca es conocimiento, formación y mérito, lo puede tener cualquiera que lo pueda demostrar. No depende de los apellidos, no depende de la familia.

Hay que encontrar una fórmula que permita que los intereses del órgano estén por encima de los intereses personales"

-Pero en este caso, por ejemplo, solo puedes preparar las oposiciones si conoces a un letrado del Consejo de Estado... ¿Va a replicar esas becas aquí?

-No las puedo replicar. Tenemos un reglamento que es desarrollo de una ley orgánica. Yo no puedo modificar el reglamento. Se ha abierto un camino y me parece correctísimo, con arreglo al principio de igualdad, pero yo no puedo modificar el reglamento. Puedo proponerlo, porque me parece una buena idea, claro. Piense que ahora estamos trabajando sobre una reforma de nuestro reglamento, pero no lo hago yo, el reglamento lo hará el Gobierno.

-¿Sobre las incompatibilidades de los letrados?

-Sobre muchas cosas. Creo que hay que tomar decisiones de puesta al día después de 40 años de la ley orgánica. Vamos a decirle al Gobierno las cosas que vemos que hay que mejorar.

-¿Qué se puede mejorar?

-Yo creo que la condición de permanentes vitalicios habría que mirarla.

-¿Hay que acabar con ella?

-Hay que mirarla. Porque, aunque aquí hay que llegar con experiencia de Estado y yo soy partidaria de que aquí vengan hombres y mujeres con un currículum importante en cargos públicos, pienso que es muy difícil sostener lo de 'hasta el final de tus días' en según qué condiciones.

[En el Consejo de Estado hay nueve consejeros permanentes vitalicios. La media de edad es de 80 años. El mayor es José Luis Manzanares Samaniego, que tiene 96. Además, hay una veintena de consejeros natos y electivos que sí se van renovando].

-¿Habría que poner una edad máxima? ¿Un mandato máximo?

-Creo que habría que poner una edad larga. Llevarlo hasta el final sin ningún tipo de control no es bueno para el órgano. Cualquier fórmula que permita que los intereses del órgano estén por encima de los intereses personales.

-A lo mejor alguien se le enfada.

-Es que yo lo tengo claro y, además, se lo he trasladado al ministro [Bolaños]. En esta casa hay una opinión bastante amplia de que la condición de permanencia hasta el final es difícil de sostener.

-¿Y se van a hacer esos cambios? ¿Qué plazos hay?

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-No depende de mí. Hay que modificar la ley orgánica y que las cámaras (Congreso y Senado) lo vean también. No hay nada en toda Europa que se le parezca a esto.