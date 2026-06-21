El PP no critica a Peinado pero entiende el enfado de los sindicatos policiales por sugerir la ayuda de los escoltas a Begoña Gómez

El PP evita criticar al juez Juan Carlos Peinado por apuntar en un auto que los escoltas de Begoña Gómez, la mujer del presidente del Gobierno, podrían ayudarla a fugarse. Sin embargo, a la vez, ven necesario respaldar a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. En este delicado equilibrio se ha movido este domingo la vicesecretaria de Regeneración Institucional del PP, Cuca Gamarra, que sin querer entrar en el auto de Peinado, algo que ha dejado en manos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), ha visto como "lógico" el malestar que ha provocado en los sindicatos policiales.

Un día después de conocerse el auto de Peinado en el que envía a juicio a Begoña Gómez y le retiraba el pasaporte al ver riesgo de fuga, Gamarra ha incidido en que la imputación de cuatro delitos "avanza" y que, con independencia de cuál termine siendo el veredicto, "lo que está claro es que hay una responsabilidad política de que la Moncloa se haya convertido en un centro de tráfico de influencias". Sin embargo, al ser preguntada por el asunto más polémico de ese auto, la dirigente popular ha preferido ser cauta.

"Hay dos planos. Por un lado, está el Consejo General del Poder Judicial que, por las informaciones que tenemos, se va a pronunciar en relación con este auto y ese es un camino que nosotros respetamos absolutamente. Pero, por otro lado, hay una cuestión clara que queremos trasladar de manera contundente y es nuestra absoluta confianza y respaldo a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado que están demostrando su compromiso en el Estado de derecho", ha sentenciado en unas declaraciones en Logroño.

Al ser repreguntada por el enfado que han mostrado las asociaciones policiales como Jupol y el SUP, que tildaron de "auténtica barbaridad" la insinuación de que miembros de la Policía Nacional pudieran ayudar a Begoña Gómez a fugarse, Gamarra ha admitido que es "lógico" y, nuevamente, ha reivindicado el trabajo que realizan y las "presiones" que soportan por parte del Gobierno.

Votaciones parlamentarias

La dirigente popular también ha aprovechado para recordar que será este miércoles cuando Pedro Sánchez acuda al Congreso para comparecer ante el pleno por el 'caso Zapatero' y el 'caso Leire Díez'. "Esto no se aguanta más, esto es un suma y sigue que parece una serie de ciencia ficciones, pero es la realidad política que estamos viviendo", ha lamentado. Tras señalar que todos los "círculos del 'sanchismo' están impregnados de corrupción", Gamarra ha denunciado que el Gobierno está "asfixiado" por los casos judiciales.

Además, ha criticado una vez más que PSOE y Sumar, con mayoría en la Mesa del Congreso, vetaran esta semana una iniciativa de los populares en la que se pedía a Sánchez que convocara elecciones. No obstante, en el pleno del próximo jueves sí se votará otro texto en el que instan al presidente del Ejecutivo a someterse a una cuestión de confianza. "Si esta iniciativa sale adelante, el presidente del Gobierno tiene la obligación de someterse a una cuestión de confianza", ha dicho, pese a que el PP detalló en la moción que esta no tiene carácter vinculante alguno, ya que la cuestión de confianza es una prerrogativa que solo le corresponde a Sánchez.

En el Senado, donde los populares tienen una mayoría absoluta, sí se votará la petición de elecciones. La portavoz de los populares en la Cámara Alta, Alicia García, también ha señalado que el Gobierno está en las últimas: "Esta Legislatura tiene que acabar ya, cuando un Gobierno tiene miedo a las urnas y al Parlamento es que sabe que está acabado".

Mensaje a los socios

Gamarra también ha aprovechado para mandar un nuevo mensaje a los socios. "Lo que les decimos desde el PP es 'aguantar a Sánchez, ¿para qué?", ha apuntado antes de avisar de que las "'semanas horribilis'" del Ejecutivo se van a suceder una tras otra y que la situación "no va a ir a mejor porque el Estado de derecho funciona". García, por su parte, ha sentenciado que "los socios deben quitarse la careta: o están al lado de la decencia y la democracia o están al lado de Sánchez".