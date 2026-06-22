Óbito
Muere Ignacio Gordillo, exfiscal de la Audiencia Nacional, a los 75 años
Redacción
Ignacio Gordillo, quien fuera durante tres décadas fiscal de la Audiencia Nacional en causas relacionadas con ETA o los GAL, ha fallecido este lunes en Madrid a los 75 años. Según lamenta en su página web el Colegio de la Abogacía de Madrid, Ignacio Gordillo Álvarez-Valdés, nacido en Madrid en 1950, desarrolló una extensa y reconocida trayectoria en el ámbito jurídico, especialmente vinculada al derecho penal y al derecho penal económico.
Licenciado en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid, obtuvo también el grado de doctor con una tesis sobre blasfemia y libertad religiosa, calificada con sobresaliente cum laude. En 1976 ingresó en la Escuela Judicial y optó por la carrera fiscal, iniciando una trayectoria que le llevaría a ocupar destinos en la Audiencia Provincial de Girona y en Valladolid antes de incorporarse, en 1980, a la Audiencia Nacional.
Durante treinta años como fiscal de la Audiencia Nacional, intervino en procedimientos de gran relevancia jurídica y social, vinculados tanto a la lucha contra el terrorismo como a la persecución de la delincuencia económica organizada. Y su labor estuvo asociada a causas relacionadas con ETA, GRAPO y los GAL, así como a investigaciones y procedimientos sobre secuestros o atentados.
Tras abandonar el Ministerio Fiscal en 2010, continuó su carrera profesional en el ejercicio privado de la abogacía, centrando su actividad en el Derecho Penal, el Derecho Penal Económico, los delitos societarios, el blanqueo de capitales y la responsabilidad penal de las personas jurídicas.
Autor de publicaciones y participante habitual en foros jurídicos, seminarios y actividades formativas, Ignacio Gordillo, que formó parte de la Junta de Gobierno del ICAM en 2013, fue una figura reconocida por su profundo conocimiento del Derecho Penal, su experiencia en asuntos de alta complejidad y su compromiso con el Estado de Derecho.
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