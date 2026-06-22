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El PSOE critica la suspensión de la pena de Víctor de Aldama: "¿Sale a cuenta ser corruptor en España?"

Montse Mínguez asegura que el comisionista se libra de ir a la cárcel "porque así lo pidió el PP"

Celebra que "quien la hace la pague", pero lamenta el trato de favor para el empresario que colaboró con el tribunal

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El comisionista Víctor de Aldama tras saber este lunes que el Tribunal Supremo le suspende la pena impuesta.

El comisionista Víctor de Aldama tras saber este lunes que el Tribunal Supremo le suspende la pena impuesta. / Rodrigo Jimenez / EFE

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Luis Ángel Sanz

Madrid

La portavoz del PSOE, Montse Mínguez, ha celebrado en un mensaje en X que "quien la hace la pague" en referencia a las condenas por parte del Tribunal Supremo (TS) al exsecretario de Organización del partido, José Luis Ábalos, a su exasesor Koldo García y al comisionista Víctor de Aldama. Pero ha lamentado que el TS haya suspendido la aplicación de la pena a este último, en su opinión porque "así lo pidió el PP".

Mínguez asegura en su mensaje que "sinceramente, cuesta entender" que Aldama vaya a librarse de la cárcel, como ha decidido el alto tribunal y se pregunta si "¿sale a cuenta ser corruptor en España?"

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La sentencia conocida esta mañana condena a Ábalos a 24 años de cárcel, a Koldo García a 19 años de prisión y a Aldama solamente a cuatro años y medio. Pero ni siquiera entrará en prisión por su colaboración con el tribunal, lo que ha facilitado la condena de los demás imputados en el llamado caso Mascarillas.

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