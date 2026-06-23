Cerco judicial
Felipe González pide a Sánchez que asuma su "responsabilidad política" por la sentencia de Ábalos y convoque elecciones generales
García-Page asegura que acudirá al Comité Federal del sábado para exigir explicaciones: "Como militante quiero claridad"
Sentencia de Ábalos y Koldo por el caso mascarillas, en directo: última hora y reacciones a las penas de cárcel
El expresidente del Gobierno Felipe González ha reclamado a Pedro Sánchez desde Toledo que asuma su "responsabilidad política" por la sentencia del Tribunal Supremo por el caso Mascarillas que ha condenado a José Luis Ábalos a 24 años de cárcel y convoque elecciones generales. El exlíder socialista ha dicho que Ábalos o Santos Cerdán eran "la mano derecha, la izquierda o las dos manos" de Sánchez y "fueron nombrados por tener su confianza". "En este caso hay una responsabilidad política evidente".
Durante un coloquio en Toledo con el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, González ha remachado que por "este mismo tipo de responsabilidad política, Ábalos se subió a la tribuna del Congreso para plantear una moción de censura a Rajoy para que se fuera. Es exactamente igual". En su opinión, el "liderazgo no mercenario consiste en asumir la responsabilidad política". Y esta se asume, ha aclarado a continuación, "de dos maneras fundamentales: dimitiendo o convocando elecciones".
Por su parte, García-Page ha resaltado que tanto Ábalos como Cerdán son "el núcleo fundador de esta etapa", "los cimientos del edificio" construido en el PSOE en los últimos 10 años. Por eso, ha anunciado que en el Comité Federal que se celebrará el sábado va a "pedir explicaciones". "Como militante y como socialista tengo derecho a tener respuestas, quiero claridad", ha espetado.
Ambos dirigentes participan esta tarde en un coloquio en el hotel Eurostars Palacio de Buenavista de Toledo que forma parte de los actos de conmemoración del 50 aniversario de la Federación Empresarial Toledana (Fedeto).
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