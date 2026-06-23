El Supremo acredita que el Gobierno tramitó contratos de mascarillas por 32,5M€ a la empresa de Aldama antes de publicarse la oferta

La sentencia del Tribunal Supremo por la que condena al exministro José Luis Ábalos a 24 años de prisión hace mención especial a la posición "preferente" del exdirigente socialista tanto en el Gobierno como en el PSOE. Una posición de la que se "aprovechó" la trama formada junto a su asesor, Koldo García, y el comisionista Víctor de Aldama y que facilitó la comisión de los nueve delitos por los que ha sido condenado, algunos de ellos cometidos gracias a su papel en el Consejo de Ministros.

Es el caso de la firma de dos contratos en pandemia desde el Ministerio de Transporte a Soluciones de Gestión SL, empresa de Aldama, por valor de 20 y 12,5 millones de euros, respectivamente. Unas adjudicaciones que Puertos del Estado y Adif comenzaron a tramitar antes incluso de que se resolviera oficialmente la compra. El Tribunal Supremo considera que se cometió una "instrumentalización del suministro de mascarillas", en unos hechos "constitutivos de un delito de tráfico de influencias, en concurso con un delito de cohecho".

En la sentencia, de 224 páginas, el Supremo apunta a que la trama se valió de la falta de controles administrativos en la pandemia para concertar ambas adjudicaciones. Así, apunta a que Ábalos era una de las "autoridades competentes delegadas" durante el estado de alarma aprobado en el Real Decreto 463/2020, aprobado por el Gobierno el 14 de marzo de ese año, por el que había cuatro ministros competentes -Defensa, Interior, Transportes y Sanidad- junto al presidente de Gobierno, Pedro Sánchez.

Todos ellos, recuerda el tribunal, estaban "habilitados para dictar órdenes, disposiciones e instrucciones (...) que fueran necesarias para garantizar la prestación de servicios" y, esta es la clave, "sin que fuera precisa la tramitación de procedimiento administrativo alguno", sentencia el Supremo, parafraseando el artículo 4.3 del decreto del estado de alarma. Ese procedimiento de urgencia permitió a la trama la concertación y adjudicación de contratos sin obstáculo alguno.

Este apartado fue el que permitió a Ábalos adjudicar contratos a Soluciones de Gestión a cambio de comisiones "concertadas", según considera probado el Supremo, que se repartirían después entre el exministro, su asesor y el empresario. Así, el Supremo determina que "los tres acusados, de mutuo acuerdo, ante la necesidad de compra de material sanitario, utilizaron su ascendencia para que la empresa Soluciones de Gestión, resultara adjudicataria de dos contratos de suministro de mascarillas licitados por dos entes dependientes del propio Ministerio: Puertos del Estado y ADIF".

La operativa es que existía un "acuerdo anticipado" para otorgar las adjudicaciones públicas por las que "Víctor de Aldama se lucraba, a través de las comisiones concertadas con Soluciones de Gestión", de manera que, "de ese importe, pactaron que una parte la entregaría Víctor de Aldama a los otros dos acusados". De esta manera, Ábalos y Koldo García también se beneficiaban de los contratos públicos.

Gestiones previas a publicarse la orden

El primero de los contratos, por valor de 20 millones de euros, fue para adquirir, por parte de Puertos del Estado, un lote de 8 millones de mascarillas a la empresa de Aldama. Un contrato que el Ministerio de Transportes empezó a gestionar antes incluso de haberse hecho pública la oferta. En un primer momento, Ábalos firmó el 20 de marzo a las 19:55 horas una orden ministerial requiriendo la compra de 4 millones de mascarillas, pero el Supremo apunta que "a instancia de Víctor de Aldama, que fue avisado, esa contratación se elevó a ocho millones a las 20.33 horas", 38 minutos después de la firma inicial, y así se publicó al día siguiente en el Boletín Oficial del Estado.

Una modificación que responde a que, "cuatro días antes de la publicación de la orden ministerial", la empresa de Aldama ya firmó "un acuerdo de prestación de servicios" con otras dos empresas -Comercial Cueto 92 SL y Comercial Cueto 92 Internacional SL, para la adquisición de este material y donde, "de manera anticipada a la orden, la oferta a Puertos del Estado para suministrar 8.000.000 de mascarillas".

"Es decir, antes incluso de que los responsables del propio órgano de contratación tuviesen conocimiento de la operación, la empresa adjudicataria ya contaba con que se publicaría una orden ministerial, que la compra sería centralizada a través de Puertos, que el volumen sería de ocho millones de mascarillas y que sería la adjudicataria, a consecuencia del acuerdo anticipado entre los tres acusados", expone el Tribunal Supremo en su sentencia.

Antes de que Ábalos firmase la orden ministerial y se publicase la oferta, "en la misma mañana del 20 de marzo de 2020", Koldo García "entregó personalmente la oferta de Soluciones de Gestión, en papel, al subsecretario del Ministerio de Transportes", Jesús Manuel Gómez García, que la tramitó escaneándola y enviándola al secretario general Técnico de Puertos del Estado, Álvaro Sánchez Manzanares. Al día siguiente, el 21 de marzo de 2020, y el mismo día en que salía en el BOE la orden de compra, Puertos del Estado adjudicó el contrato a Soluciones de Gestión por un importe de 20 millones de euros.

La segunda compra centralizada se concretó unos días después, en una orden ministerial firmada el 26 de marzo a través de ADIF. Una compra que, según acredita el Supremo, estaba previamente concertada, y que el Ministerio de Transportes empezó a tramitar antes también de publicarse la orden. "Tan acordada entre los encausados estaba la adjudicación, que incluso un día antes de la publicación de la orden ministerial, Íñigo Rotaeche Lachiondo, administrador único de Soluciones de Gestión, le pidió a Michaux Miranda Paniagua -director general de Gestión de personas de ADIF- que le indicara los datos de ADIF para preparar una propuesta". Unas gestiones por parte de ADIF previas incluso a que se conociera la oferta. De igual manera que el anterior caso, el mismo día en que se publicó la orden, la presidencia de ADIF adjudicó el contrato a Aldama, por importe de 12,5 millones de euros.

Comisiones de 6,7 millones de euros a Aldama

El Tribunal Supremo detalla que Aldama "canalizó las comisiones percibidas" a través de dos sociedades de las que es administrador único, Deluxe Fortune SL y MTM 180 Capital SL. El importe total de estas comisiones era de 6.676.046 euros, según el tribunal. Una "cifra global" que se corresponderían a los dos contratos realizados desde el Ministerio del Interior, pero también que "incluye suministros de mascarillas a la Subdirección General de Gestión Económica y Patrimonial, dependiente de la Secretaría de Estado de Seguridad del Ministerio del Interior (20 de abril de 2020), que no es objeto de acusación, así como al Servicio Canario de Salud (22 de abril y 4 de mayo de 2020) y al Servicio de Salud de llles Balears (12 de mayo de 2020), que son objeto de otra investigación en pieza aparte". La Fiscalía estableció que las comisiones correspondientes a Aldama por los contratos de Puertos del Estado y ADIF fueron de 3.713.981 euros.

Sobre las comisiones, el Alto Tribunal señala que Ábalos y Koldo García "solicitaron, con cargo a sus comisiones, 2.000.000 y 500.000 euros respectivamente", sobre una "previsión inicial" de compra de mascarillas de Soluciones de Gestión de sesenta millones de euros. Aldama, detalla el Tribunal Supremo, incluyó estas comisiones requeridas por el exministro y su asesor "en sus previsiones de gastos".

Entregas en República Dominicana

Además de estas comisiones, y con el objetivo de mantener "engrasada" la relación con el titular del Ministerio de Transportes para otras gestiones como el rescate a Air Europa, Aldama pactó dar una comisión fija para el exministro, "una remuneración mensual para atender los gastos fijos de José Luis Ábalos".

Así, el Supremo detalla que la dádiva consistía en "el abono mensual de los 10.000 euros" que se produjo entre "octubre de 2019 hasta el mes de junio de 2022", casi un año después de su salida del Gobierno, además del abono de la renta de su amante, Jéssica Rodríguez. Una entrega que se haría primero a Koldo García y después a su hermano, Joseba García. "A raíz de las sospechas sobre la investigación que se estaba realizando por la Guardia Civil, los acusados alteraron el modo de entrega y las cantidades pactadas", de manera que entre octubre y diciembre de 2021 se hicieron a través de Joseba García.

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Los pagos se hicieron en República Dominicana, según considera acreditado el Supremo, que da credibilidad al testimonio de Aldama, que asegura que tras la salida de Ábalos del Ministerio, "algunos constructores dejaron de abonar cantidades económicas" a cambio de sus gestiones, y ante la falta de liquidez, "decide realizar los pagos en la República Dominicana donde este acusado gestionaba unos laboratorios y disponía de dinero en metálico suficiente para esos abonos". Unas entregas que realizó la secretaria de Aldama en esos laboratorios, Aránzazu Granel, y que el Supremo da por probadas.