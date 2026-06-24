Congreso
Feijóo apunta a la posible imputación de Sánchez y le exige elecciones generales
El líder del PP insta a Sánchez a disolver las Cortes y convocar elecciones generales ante los escándalos de corrupción del PSOE
El presidente del Partido Popular (PP), Alberto Núñez Feijóo, fue directo al grano en su primera intervención en el debate sobre los casos de corrupción que salpican al PSOE. Aseguró que los escándalos "no son piedras en el camino, sino su corrupción", le espetó a Pedro Sánchez; también le conminó de nuevo a disolver las Cortes y convocar elecciones generales, "es lo único que se espera de usted"; le reprochó su "soberbia" y su "indignidad", tras un discurso, el del jefe del Ejecutivo, que tildó de "mitin"; y por último, pero no desde luego menos importante, alentó, por primera vez en el hemiciclo, la posibilidad de que el propio presidente del Gobierno termine siendo imputado.
Un eventual escenario ante el que le preguntó abiertamente si entonces evitaría que el Congreso de los Diputados concediese el suplicatorio, el trámite necesario para que el Tribunal Supremo (TS) pueda investigar a un parlamentario, que se activó por última vez en el caso del ex ministro de Transportes, José Luis Ábalos, ahora condenado a 24 años de cárcel.
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