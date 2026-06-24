Sánchez pierde el aplauso de los suyos

El 9 de julio de 2025, Pedro Sánchez compareció en el Congreso tras la imputación de Santos Cerdán. Fue una comparecencia solemne. El presidente acudió con corbata, ante gran expectación y con un Plan nacional anticorrupción bajo el brazo, con 15 medidas que sus socios aplaudieron. Un año después, el presidente ha acudido al mismo Hemiciclo, esta vez obligado y lejos de la institucionalidad de entonces. Sin corbata ni medidas, pero también sin el aplauso de sus socios, en una sesión donde la bancada socialista palmeó en solitario al líder del Ejecutivo.

La condena de 24 años de prisión al exministro José Luis Ábalos conocida el lunes abonó una sesión que se convocó, en su día, por el sumario del caso Leire, la trama sufragada por el PSOE para desactivar casos judiciales que afectaban al Gobierno, y tras la imputación del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, al que Sánchez insistió en defender desde tribuna.

El cúmulo de frentes terminó por abatir en esta comparecencia a los socios del Gobierno, que admitían sus pocas expectativas los días previos. El presidente no defraudó. Con aire desenfadado, rehuyendo la institucionalidad que sí otorgó a otras comprecencias clave, y con más ministros como aliados sin corbata -Carlos Cuerpo, Félix Bolaños, Arcadi España, o Angel Víctor Torres-, Sánchez apostó por la defensa propia -la suya y la del partido- y ajena -la de Zapatero y sus familiares-. Una defensa que no emocionó a Sumar, como ni al resto de partidos que sustentan al Gobierno, que tampoco le brindaron su apoyo en su intervención.

Sánchez fue interrumpido en numerosas ocasiones por los aplausos de la bancada del PSOE, unidas a los ministros socialistas, sin que los miembros del Gobierno de Sumar mostraran interés alguno en unirse a la celebración. Sólo al concluir el presidente los ministros de Sumar acompañaron al resto para ponerse de pie y aplaudir, no sin cierta desgana, al líder del Ejecutivo.

El presidente pidió "que no prejuzguemos más allá de lo que conocemos", "que respetemos la presunción de inocencia" y se desligó de las prácticas corruptas -"jamás conocí ni hubiera tolerado estas prácticas"- provocando con esa frase sonoras carcajadas de las bancadas de PP y Vox.

Sánchez salpicó toda su intervención de reproches a los "actores políticos y mediáticos" a quienes acusó, de emplear "cúmulos de titulares" para "intentar confundir y generar una sensación de corrupción generalizada que no existe". Una posición defensiva del presidente, que en otras ocasiones ha ido a la ofensiva, con medidas dirigidas a cambiar el paso del debate.

Lejos de eso, pasó a describir lo que vino a llamar como "anatomía del fenómeno", reduciendo los casos de corrupción a tres patas: la "antigua secretaría de Organización del PSOE", donde enmarcó el caso Ábalos, Koldo García, Leire Díez y Santos Cerdán; a la imputación de Zapatero, al que continuó defendiendo, y a los casos de sus familiares, a quienes también pasó a defender desde tribuna.

La réplica a Sánchez llegó por parte del líder de líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, que reescribió la expresión de "anatomía de un fenómeno" para exponer un folio con "los 19 delitos" por los que se investigan al PSOE y al Gobierno, ante el alboroto de la bancada popular.

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