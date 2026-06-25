Ayuso apunta al espionaje en el caso de González Amador: "En los despachos de Quirón ha habido micrófonos y a los abogados de mi pareja les robaron ordenadores"

Un día después del debate sobre corrupción en el Congreso de los Diputados, en el que Pedro Sánchez lanzó varias acusaciones contra ella y contra su novio, Alberto González Amador, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha insistido hoy en estar sufriendo "una operación de Estado" y ha apuntado a un posible espionaje al empresario.

"Se ha sabido que, por ejemplo, en los despachos de Quirón ha habido micrófonos y a los abogados de mi pareja les robaron ordenadores y se sabe que han estado metiéndose en sus cuentas personales, en sus datos fiscales", ha dicho Ayuso en una entrevista esta mañana en Telecinco. González Amador se encuentra a la espera de ser juzgado por un presunto fraude fiscal de 350.000 euros y se le investiga por posibles delitos de administración desleal y corrupción en los negocios.

La presidenta madrileña se ha referido de esa forma a una información publicada hoy por Okdiario según la cual Quirón Prevención, la empresa para la que González Amador presta sus servicios, ha presentado una denuncia ante la Policía Nacional tras el hallazgo durante una inspección rutinaria de seguridad en sus instalaciones de "dos dispositivos de grabación inusuales". Los micrófonos se habrían colocado en el despacho de un directivo y en una sala de reuniones contigua.

Ayuso ha mencionado también el robo de ordenadores. A principios del año pasado, una de los abogados que asistieron a González Amador en la causa contra el fiscal general del Estado denunció ante la Guarda Civil el allanamiento de su segunda residencia y el robo de un ordenador.

En defensa de su pareja, la presidenta madrileña ha asegurado en la entrevista que "no se dedicaba a prostíbulos, a saunas, ni a lingotes, ni a menores, ni a todo lo que se dedica el sanchismo antes de llegar al poder, como hizo, por ejemplo, la mujer del presidente del Gobierno, que vino de gestionar la contabilidad de saunas a dar cátedras universitarias".

"Lo que han hecho a lo largo del tiempo es escoger a un señor para intentar hacerme daño a mí en lo personal, porque yo no tengo nada que ver, no tenemos nada a medias, no tengo una relación oficializada, no es una persona que esté interviniendo públicamente", ha apuntado. Según su relato, cuando González Amador tuvo "como todos los empresarios de este país" una disputa con Hacienda, decidió pagar "con tal de no perjudicar a nadie".

Cuando Hacienda se enteró de que es su pareja, "algo con lo que a atacar a Ayuso", ha proseguido, decidieron que ya no podía pactar con Hacienda, y "filtrarlo la Fiscalía", asunto que terminó en la condena del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz. "Lo que hacen ahora es prolongarlo en el tiempo", ha insistido.

De la misma forma, ha defendido el papel de Quirón en las políticas de colaboración público privada en materia de sanidad de su Gobierno. "Todo el que me está viendo que haya sido atendido en la Fundación Jiménez Díaz o en el Hospital de Villalba [dos de los hospitales de la red pública madrileña operados por Quirón] o en tantos hospitales de este grupo en Barcelona o en tantos otros lugares de España saben que están con profesionales de primera, con médicos y enfermeras de primera que no merecen este ataque", ha afirmado.

"Es una empresa que lleva con la Comunidad Madrid contratando desde el año 2007, una empresa que está ayudándonos a gestionar las listas de espera y la sanidad en Madrid", ha añadido. "Por eso van contra ella, porque quieren reventar el sistema".

Fuente: El Periódico de España