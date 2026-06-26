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La mujer de Sánchez, en el banquillo

Cinco jueces estudiarán el 13 de julio si salvan del jurado a Begoña Gómez, que suma un nuevo recurso por el silencio de Peinado sobre pruebas a su favor

La defensa pide la paralización del proceso porque no se ha resuelto sobre la testifical del codirector de la cátedra y la ratificación de tres informes periciales

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La Audiencia de Madrid evalúa el 13 de julio el auto que encaminó a juicio a Begoña Gómez

La Audiencia de Madrid evalúa el 13 de julio el auto que encaminó a juicio a Begoña Gómez / EP

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Cristina Gallardo

Cristina Gallardo

Madrid

Finalmente, serán cinco, y no tres magistrados de la Audiencia Provincial de Madrid los que deliberarán el próximo 13 de julio sobre tres recursos clave presentados por la defensa de la esposa del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, que de estimarse la librarán de sentarse ante un tribunal del jurado por cuatro delitos de corrupción.

Fuentes jurídicas consultadas por EL PERIÓDICO señalan que finalmente serán todos los magistrados de la Sección 23 de la Audiencia que decidan sobre este asunto. El Pleno lo componen María del Rosario Esteban Milán, Enrique Jesús Vergues, José Sierra Fernández, Jesús Gómez Angulo y Carlos Prat Westerlindh que resolveránsobre el primer auto por el que su compañero de la plaza de Instrucción número 41 de Madrid, Carlos Peinado, acordó convertir este asunto en un procedimiento ante el jurado y otras resoluciones que dieron continuidad a esta decisión.

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De momento no se revisarán ni la retirada de pasaporte y el resto de medidas cautelares impuestas, ni tampoco un último recurso presentado este mismo viernes, en el que se pide la paralización del procedimiento ante el silencio del juez Peinado sobre determinadas pruebas de descargo que la defensa considera esenciales: la declaración del que fuera codirector de su cátedra en la Universidad Complutense, José Manuel Ruano, y la ratificación de tres periciales sobre las características de este tipo de curso, el posible perjuicio económico causado al centro y el papel de las asistentes de cónyuges de presidentes del Gobierno.

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Fuente: El Periódico

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