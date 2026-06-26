Caso Zapatero
El juez ofrece a Hacienda personarse contra Zapatero por el posible delito fiscal y contrabando en las joyas
El hallazgo de las piezas, tasadas en 1,3 millones de euros, revela un supuesto "perjuicio patrimonial directamente conectado con ingresos de titularidad estatal"
¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferenteAñádenos en Google
El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama ha ofrecido a Hacienda que, a través de la Abogacía Geneal del Estado, pueda personarse contra José Luis Rodríguez Zapatero en la pieza separada en la que se investigan presuntos delitos de contrabando y contra la Hacienda Pública relacionados con el hallazgo de joyas de alta gama que fueron tasadas en 1,3 millones de euros. Los hechos revelan un supuesto "perjuicio patrimonial directamente conectado con ingresos de titularidad estatal".
Suscríbete para seguir leyendo
Fuente: El Periódico
- La subasta de 34 viviendas de Palmeira desata pasiones entre veraneantes e inversores: 'Ese residencial es un chollo
- Subastan 34 viviendas de una urbanización de Palmeira, a 250 metros de la playa, desde cien mil euros
- De destinos vacacionales a vuelos transcontinentales: la metamorfosis del Aeropuerto de Santiago
- Prime Video confirma la segunda parte de la película más vista del año: rodada en Galicia y con Mario Casas y Luis Zahera haciendo de espías
- Crisis en las orquestas gallegas, denuncian desamparo administrativo y fuga de talento: «A este sector le queda muy poco tiempo»
- El último sastre artesano de Santiago: Fernando Freire, guardián de un oficio centenario
- Fiestas del barrio de San Pedro en Santiago: del 'punk pop' de Fuego Lolita al pregón de Nathalie Budiño y Sandra Garrido
- Tres focos de incendio en el entorno de Sar apuntan a un origen intencionado