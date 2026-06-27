Page se queda solo pidiendo elecciones anticipadas a Sánchez: "España entera se pregunta cuándo"

Como era previsible y se daba ya por descontado, el presidente de Castilla-La Mancha ha sido la única voz discordante de un comité federal diseñado para volver a aupar a Pedro Sánchez en el peor momento del PSOE. Emiliano García-Page se ha quedado solo a las puertas de la sede de Ferraz pidiendo unas elecciones anticipadas que, en su opinión, deberían haberse celebrado ya hace un año: "España entera se pregunta cuándo, es necesario anteponer los intereses del país a los propios". Una apuesta que ha sonado a prédica en el desierto mientras el resto de barones han cerrado filas con la resistencia del presidente y secretario general del partido frente a PP y Vox ante el nuevo ciclo electoral que abre.

Page se ha recreado en las críticas a Sánchez justo antes del comité federal, donde espera, ha dicho, que se "haga autocrítica" y se "exijan responsabilidades" por todos los escándalos judiciales que cercan al PSOE. "El único muro que vale la pena levantar es contra la corrupción", ha sentenciado. Page ha dicho a la entrada del cónclave que espera "claridad" y "respuestas", además de garantías de que el partido no va a acabar imputado. "Sería terrorífico", ha anticipado, además de pedir a la organización que asuma que "algo se habrá hecho mal" cuando el voto a la extrema derecha sube en España.

"Espero una cierta tranquilidad de que mi partido no va a ser imputado como organización, porque sería terrorífico" Emiliano García-Page

Sobre el caso que afecta al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero también ha anticipado que supondría un "socavón a la autoestima" de la organización si se confirmaran todos los hechos que se le atribuyen policial y judicialmente. No ha dudado tampoco Page en tachar a Junts de partido de "ultraderecha xenófobo" y ha desdeñado que el partido de Carles Puigdemont "se crea con el derecho" de decir que Sánchez debe apartarse para escoger otro presidente.

Illa lidera el cierre de filas

No obstante, la línea de Page ha quedado absolutamente en minoría frente a los que defienden que Sánchez debe resistir, un alegato liderado con contundencia por el PSC de Salvador Illa. "No tenemos miedo a nada", ha proclamado el president de la Generalitat, que tratando de levantar la moral de los dirigentes del PSOE ha pedido seguir "avanzando con la cabeza alta" por todo el capital acumulado por los socialistas. "Ni nos callan ni nos van a doblegar, nos queda mucho por hacer", ha insistido tratando de contagiar a las federaciones del espíritu "combativo" que aseguran tener desde Catalunya. La disyuntiva, ha asegurado, es entre "avanzar o involución" y entre una España "plural y diversa" y una "uniforme y unicolor".

"Ni nos callan ni nos van a doblegar, nos queda mucho por hacer" Salvador Illa

Precisamente, que la alternativa al actual Gobierno es una mayoría de PP y de Vox ha sido el principal argumento que han utilizado los barones territoriales para justificar que la legislatura continúe y que las elecciones no sean hasta 2027. "La gente nos pide que aguantemos", ha revelado la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant. La también líder de los socialistas valencianos ha llamado a "salir más fuertes" del conclave y ha advertido de los recortes y retrocesos que vendrían de la mano de un gobierno de derechas.

En esta misma línea se han pronunciado el resto de ministros. El de Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, también líder de los socialistas madrileños, ha defendido que "merece mucho la pena seguir", y el de Política Territorial, el canario Ángel Víctor Torres, ha explicitado que el propósito de este sábado es avalar la continuidad del Gobierno. "El partido está fuerte, unido y con ganas", ha dicho la presienta del Congreso, Francina Armengol, en nombre de la federación balear.

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""La gente nos pide que aguantemos" Diana Morant

Sin embargo, el aluvión de las causas judiciales y la condena de 24 años de cárcel al exministro José Luis Ábalos también han estado presentes a las puertas de Ferraz. "No nos puede paralizar la traición en nuestras filas", ha pedido la asturiana Adriana Lastra, que ha reivindicado la presentación de los presupuestos generales como el rumbo que tiene que seguir el PSOE para centrar el debate en el proyecto. Eso mismo ha defendido el castellanoleonés Carlos Martínez, que ha sostenido que Sánchez "se ha ganado el derecho" de decidir cuando convoca elecciones y ha pedido empeño en sacar adelante las cuentas. "Algunos se han servido de las siglas del partido para lucrarse con actitudes bochornosas y reprobables. No nos desviemos del principal objetivo, que es seguir gobernando", ha zanjado la aragonesa Pilar Alegría.