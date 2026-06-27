Comité federal del PSOE
Illa lidera el apoyo a la resistencia de Sánchez frente al PP y Vox: "No tenemos miedo a nada"
Sara González
Si el castellanomanchego Emiliano García-Page ha representado ante el comité federal del PSOE la voz única y discordante con la voluntad de Pedro Sánchez de resistir contra viento y marea, el líder del PSC, Salvador Illa, ha encabezado justo la tendencia contraria, la del apoyo incondicional e inquebrantable a la continuidad del presidente que han exhibido la inmensa mayoría de las federaciones territoriales socialistas. "No tenemos miedo a nada, tenemos esperanza en el futuro. Nos queda mucho por hacer y lo vamos a hacer", ha proclamado Illa sin titubeos a las puertas de la sede de Ferraz, donde se ha saludado distendidamente con Page pese a estar a las antípodas el uno del otro.
Illa ha alzado su voz para tratar de concienciar a todo el espacio político de la disyuntiva que debe dirimirse en el próximo ciclo electoral que traerá en 2027 elecciones generales, autonómicas y municipales. "O avanzar o involución, o España plural y diversa o monocolor", ha advertido ante el riesgo de que el PP y Vox acaben aterrizando de la mano en la Moncloa.
Tras semanas deslizando que hay una intencionalidad política detrás de la acumulación de las acciones de los tribunales que han situado el nubarrón de la corrupción sobre el PSOE, el presidente de Cataluña ha pedido tener espíritu combativo. "Ni nos callan ni nos doblegarán", ha pregonado con la petición a todas las filas socialistas de que defiendan el proyecto "con la cabeza alta". La receta, ha resumido, pasa por trasladar "esperanza, esperanza y esperanza" para contrarestar el desánimo y la desafección de la que se nutre la extrema derecha.
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Fuente: El Periódico
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