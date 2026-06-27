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Sánchez responde a Page: "Los que ahora piden elecciones son los que propiciaron un Gobierno del PP en 2016"

El líder del PSOE responde en el Comité Federal al barón más crítico del cónclave socialista

Fuentes de los socialistas de Castilla-La Mancha responden que "los que piden elecciones lo hacen con los mismos argumentos que Sánchez utilizó para decirle a Rajoy que si dimitía, retiraba la moción de censura"

Cierre de filas de la mayoría de los secretarios generales con el presidente del Gobierno: "No defendamos lo que defiende la derecha"

Pedro Sánchez, en el Comité Federal de este sábado entre la vicesecretaria general, María Jesús Montero (dcha.) y la secretaria de Organización, Rebeca Torró (izq.).

Pedro Sánchez, en el Comité Federal de este sábado entre la vicesecretaria general, María Jesús Montero (dcha.) y la secretaria de Organización, Rebeca Torró (izq.). / Jesus Hellin / Europa Press

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Luis Ángel Sanz

Madrid

El líder del PSOE, Pedro Sánchez, ha respondido en su intervención final a puerta cerrada en el Comité Federal al dirigente más crítico del cónclave socialista, el presidente castellano-manchego, Emiliano García-Page: "Los que ahora piden que se adelanten las elecciones son los que propiciaron un Gobierno del PP en 2016", como explicaron fuentes del cónclave. El presidente del Gobierno recordaba así los tiempos en los que fue expulsado de la dirección del partido también en un Comité Federal en 2016. Posteriormente, la Gestora que tomó las riendas del PSOE convocó al máximo órgano de gobierno de la formación y allí se aprobó que el Grupo Socialista en el Congreso se abstuviera para hacer posible la investidura de Mariano Rajoy y evitar unas terceras elecciones.

Mantener aquel No es no a Mariano Rajoy forzó la dimisión de Sánchez también como diputado para no tener que votar en contra de una decisión del Comité Federal. Posteriormente, le sirvió como relato para ganar las primarias ya en 2017 con el voto de la militancia. En su intervención final de este sábado, Sánchez ha llamado a todo el partido para engrasar la maquinaria electoral para las elecciones autonómicas y municipales, pero también para las generales: "Tengo unas ganas enormes de ganar", ha proclamado.

Sánchez ha reiterado su intención de presentar e intentar aprobar los Presupuestos Generales en 2026 y convocar elecciones en 2027, sin concretar si serán antes o después de las municipales y autonómicas.

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Esta respuesta tan contundente de Sánchez provocó la indignación de la delegación socialista de Castilla-La Mancha, la única que se mostró netamente crítica contra el secretario general socialista. En conversación con EL PERIÓDICO, replicaron que "los que piden elecciones ahora lo hacen por lo que viene pasando desde 2023" y "lo hacen con los mismos argumentos que Sánchez utilizó en 2018 para decirle a Rajoy que si él dimitía, retiraba la moción de censura".

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Fuente: El Periódico

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