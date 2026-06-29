Feijóo acusa a Sánchez de vivir instalado en el “minuto e imputado” y exige elecciones en Murcia

El presidente nacional del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, acusó este lunes a Pedro Sánchez de mantener a España instalada en el “minuto e imputado” por los casos de corrupción que afectan al PSOE y al entorno del Gobierno. Durante su intervención en la Junta Directiva Abierta del PP en la Región de Murcia, Feijóo reclamó la convocatoria de elecciones generales y sostuvo que la situación política nacional es “insostenible”.

“Es imposible seguir el minuto e imputado”, afirmó Feijóo, que denunció que el Ejecutivo central está condicionado por una sucesión constante de escándalos judiciales. El líder del PP habló de “16 sumarios”, “20 tipos delictivos” y “2.300 años de prisión si sumamos todos”, y aseguró que hay “121 imputados, como diputados tiene Sánchez”.

Feijóo definió al Gobierno como “el peor de nuestra historia desde el punto de vista de la corrupción y desde la óptica de los valores democráticos”. A su juicio, Sánchez no puede seguir al frente del Ejecutivo después de las sentencias y causas que, según sostuvo, afectan a su entorno político. “Solo con esas dos sentencias, cualquier presidente habría dimitido”, señaló.

El presidente popular también se preguntó cómo es posible que Sánchez no presente la dimisión si hay “11 ministerios implicados”, Leire Díez “implicada” y más de un centenar de imputados. “Pidieron el voto para un gobierno limpio y empezaron a robar el primer mes”, afirmó Feijóo, que acusó al PSOE de haber traicionado la promesa de ejemplaridad con la que llegó al poder.

El líder del PP sostuvo que Sánchez “resiste porque tiene miedo” y porque, según dijo, no quiere devolver la voz a los españoles. “Sánchez nunca tuvo mayoría social”, afirmó. También recordó que el presidente del Gobierno perdió las elecciones generales de 2023, aunque lograra mantenerse en La Moncloa por sus apoyos parlamentarios. “Sánchez perdió las elecciones en 2023, pero la Cámara le dio cuatro diputados más que a nosotros. Ahora, la misma Cámara le pide que convoque elecciones”, indicó.

Feijóo reprochó además al Ejecutivo que no haya aprobado Presupuestos Generales del Estado durante la legislatura y que España tenga, según dijo, “un Gobierno que no gobierna”. En ese contexto, criticó que los ciudadanos paguen “cada día más impuestos” mientras los servicios públicos “funcionan peor”. “¿En qué se han gastado nuestro dinero? Si tenemos más deuda que nunca. ¿En qué se lo han gastado, en mordidas, en amigas, en zapateros?”, preguntó.

El presidente del PP también dirigió sus críticas contra José Luis Rodríguez Zapatero, al que acusó de haberse convertido en parte del problema político del actual PSOE. “Zapatero ha pasado del faro moral a la fosa moral del sanchismo”, afirmó.

En su intervención, Feijóo defendió que España necesita abrir una nueva etapa política y recuperar la estabilidad institucional. “España necesita que le devuelvan la voz”, afirmó. A su juicio, el Gobierno tiene “demasiados problemas” propios para ocuparse de los problemas reales de los españoles.

El líder popular contrapuso esa situación con la necesidad de un Gobierno “estable y decente” y acusó al Ejecutivo de “destruir las instituciones y las reglas de juego”. “España necesita más que nunca un Gobierno estable y decente”, insistió.

Noticias relacionadas

Feijóo cerró su discurso con una llamada a la movilización del Partido Popular de cara al próximo ciclo político. “Ahora el objetivo es rescatar nuestro país”, afirmó, antes de pedir a los populares que estén “más movilizados que nunca”. “Necesitamos un partido para cambiar España”, concluyó.

Fuente: La Opinión de Murcia