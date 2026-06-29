Vox denuncia el plan del Gobierno para "cambiar el censo futuro" y remarca que las elecciones deben reflejar la voluntad "solo de los españoles"

El portavoz de Vox, José Antonio Fúster, ha dado este lunes la bienvenida a la crítica del Partido Popular contra lo que considera un plan del Gobierno para "cambiar el censo futuro" con ciudadanos extranjeros y ha afirmado que las próximas elecciones "tienen que reflejar la voluntad real solo de los españoles".

En una rueda de prensa tras el Comité de Acción Política de su partido, en la que ha denunciado un "atentado" incendiario este fin de semana contra su sede nacional, Fúster ha señalado que su formación lleva "mucho tiempo" advirtiendo dentro y fuera de España de ese "riesgo de alteración de la voluntad de los españoles expresada en las urnas".

Un "riesgo" que procede, ha explicado, primero de la concesión de la nacionalidad española "hasta los descendientes de la inmigración española del siglo XIX" incluida en la Ley de Memoria Democrática, que en su opinión convierte "una pésima ley de nietos en una salvaje ley de tataranietos sin garantía alguna".

Y segundo, del "proceso escandaloso de regularización masiva de inmigrantes ilegales impulsada por el Gobierno de Sánchez con sus socios cómplices", que Vox calcula que beneficiará a más de un millón de personas, frente al medio millón que estimó el Gobierno.

Para Vox, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, lleva a cabo esta "locura inadmisible" porque "sabe que no puede ganar unas elecciones hablando de corrupción" ni "de precios, de vivienda, de inseguridad, de paro, del campo arruinado o de unos servicios públicos colapsados".

Por otra parte, el portavoz de Vox ha dicho al PP que "no va a bastar con cambiar las caras, no basta con echar a Sánchez camino del banquillo de los acusados" sin aceptar antes sus políticas y ha rechazado la "vía Starmer" propuesta por Junts para que Pedro Sánchez se aparte y el Congreso elija a otro presidente, porque "no es funcional cambiar un corrupto por otro sospechoso".

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Además, ha comentado que "todo lo que venga de Waterloo", en referencia al líder de Junts, Carles Puigdemont, a Vox le produce, como dicen en México, "lo que el viento a Juárez", es decir, que les da, ha puntualizado, "exactamente igual".

Fuente: El Periódico