Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Medallas CastelaoVenezolanos en SantiagoIncendio Montero RíosApuñalado A CoruñaAño Santo 2027
instagram

La mujer de Sánchez, en el banquillo

Begoña Gómez pide permiso a Peinado para acompañar a Sánchez a la cumbre de la OTAN y acudir a la graduación de su hija

El juez le obligó a entregar el pasaporte la pasada semana

Pedro Sánchez y Begoña Gómez asisten al preestreno de 'El cautivo', de Amenábar.

Pedro Sánchez y Begoña Gómez asisten al preestreno de 'El cautivo', de Amenábar. / EP

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Cristina Gallardo

Cristina Gallardo

Madrid

La defensa de Begoña Gómez, que ejerce el exministro del Interior Antonio Camacho, ha solicitado al juez Juan Carlos Peinado autorización y devolución de su pasaporte entre los próximos 7 y 10 de julio para que la esposa del presidente del Gobierno pueda acompañarle a la Cumbre de la OTAN en Ankara, a la que ha sido invitada oficialmente en calidad de esposa de Pedro Sánchez.

El regreso se realizará desde Londres para asistir a la graduación de su hija, según señala el escrito al que ha tenido acceso EL PERIÓDICO. Asimismo, la defensa argumenta que durante todo el viaje estará acompañada por el dispositivo de seguridad de la Presidencia del Gobierno, por lo que considera plenamente garantizada su localización y solicita que, una vez finalizado el viaje, el pasaporte sea devuelto al juzgado el siguiente día hábil.

Suscríbete para seguir leyendo

Fuente: El Periódico

TEMAS

Añádenos en Google
Tracking Pixel Contents