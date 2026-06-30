La mujer de Sánchez, en el banquillo
Begoña Gómez pide permiso a Peinado para acompañar a Sánchez a la cumbre de la OTAN y acudir a la graduación de su hija
El juez le obligó a entregar el pasaporte la pasada semana
La defensa de Begoña Gómez, que ejerce el exministro del Interior Antonio Camacho, ha solicitado al juez Juan Carlos Peinado autorización y devolución de su pasaporte entre los próximos 7 y 10 de julio para que la esposa del presidente del Gobierno pueda acompañarle a la Cumbre de la OTAN en Ankara, a la que ha sido invitada oficialmente en calidad de esposa de Pedro Sánchez.
El regreso se realizará desde Londres para asistir a la graduación de su hija, según señala el escrito al que ha tenido acceso EL PERIÓDICO. Asimismo, la defensa argumenta que durante todo el viaje estará acompañada por el dispositivo de seguridad de la Presidencia del Gobierno, por lo que considera plenamente garantizada su localización y solicita que, una vez finalizado el viaje, el pasaporte sea devuelto al juzgado el siguiente día hábil.
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Fuente: El Periódico
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