CARREIRA PEDESTRE
TRIBUNALES
Archivan la causa contra Miguel Ángel Rodríguez por filtración de datos de dos periodistas
La jueza cierra la investigación sobre la difusión de la identidad de los reporteros que investigaban el caso de fraude fiscal de la pareja de Ayuso
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Javier Martínez Candela
Madrid
El juzgado ha decidido archivar la causa abierta contra Miguel Ángel Rodríguez, jefe de gabinete de Isabel Díaz Ayuso, por presuntamente difundir datos de dos periodistas que investigaban informaciones relacionadas con Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña.
La decisión llega después de que la magistrada escuchara las explicaciones de Rodríguez y del propio González Amador. El primero reconoció que fue la pareja de Ayuso quien le hizo llegar las fotografías de los dos reporteros de 'El País', que después difundió entre medios. González Amador sostuvo, a su vez, que esas imágenes le habían llegado a través de un vecino.
[Noticia en elaboración]
Fuente: El Periódico de España
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