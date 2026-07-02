Sentencia Púnica
La Audiencia Nacional condena a dos años y medio de cárcel a Francisco Granados, ex secretario general del PP de Madrid
El tribunal concluye que influyó en la adjudicación de contratos entre 2007 y 2014 y recibió a cambio eventos privados sufragados por el empresario José Luis Huertas
EFE
La Audiencia Nacional ha condenado al exconsejero de presidencia de la Comunidad de Madrid y exalcalde de Valdemoro Francisco Granados a dos años y medio de prisión por delitos de fraude continuado y prevaricación en el marco del caso Púnica al favorecer a una empresa de festejos, Waiter Music, en la adjudicación de contratos públicos entre 2007 y 2014.
La sentencia considera probado que Granados, que fue consejero del Gobierno de Esperanza Aguirre, "mantuvo una capacidad de influencia continuada sobre los órganos decisores, aun sin ostentar formalmente competencia administrativa directa" y a cambio de esta relación obtuvo contraprestaciones en especie, en concreto eventos privados que sufragaba el empresario José Luis Huertas.
Por la contratación irregular para actos de fiestas locales entre 2004 y 2013 de la empresa Waiter Music, cuyo dueño, el fallecido José Luis Huerta, era amigo de Granados de la época en la que este era alcalde de Valdemoro han sido condenados también los exregidores de esta localidad madrileña José Carlos Boza y José Miguel Moreno a cuatro y dos años de cárcel, respectivamente.
Además, los exalcaldesa de Ciempozuelos María Ángeles Herrera y el exregidor de Moraleja de Enmedio Carlos Alberto Estrada han sido también condenados a dos años de prisión, mientras que la Audiencia Nacional ha absuelto a los exalcaldes de Móstoles Esteban Parro y Daniel Ortiz Espejo y a otros dos acusados.
Fuente: El Periódico
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