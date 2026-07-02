Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Medallas CastelaoVenezolanos en SantiagoIncendio Montero RíosApuñalado A CoruñaAño Santo 2027
instagram

Población

Feijóo avisa sobre los 7 u 8 millones de personas más en España entre nacionalizados y regularizados: "No hay país que los resista"

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, interviene durante la Junta Directiva Autonómica del PP, en la Filmoteca Regional 'Francisco Rabal', a 29 de junio de 2026, en Murcia, Región de Murcia (España).

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, interviene durante la Junta Directiva Autonómica del PP, en la Filmoteca Regional 'Francisco Rabal', a 29 de junio de 2026, en Murcia, Región de Murcia (España). / Kiko Asunción - Europa Press

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Miguel Ángel Rodríguez

Miguel Ángel Rodríguez

Madrid

Alberto Núñez Feijóo ha avisado este jueves sobre el posible impacto que tendrán los "siete u ocho" millones de personas que viven o podrían vivir en España, entre migrantes regularizados y nacionalizados. Tras alertas a comienzos de semana sobre la modificación del censo, el presidente del PP ha hecho extensibles las consecuencias a otros ámbitos. "Siete u ocho millones de ciudadanos no hay país que lo resista desde el punto de vista social, desde el punto de vista del bienestar y desde el punto de vista cultural", ha sentenciado.

En un curso de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, Feijóo ha juntado varios datos para alcanzar esta cifra entre los siete y ocho millones: "Si sumamos el número de inmigrantes que han entrado en España desde el año 2019 al año 2025 son cuatro millones. Si sumamos un 1,3 millones que estamos regularizando ya nos vamos a los 5,3 millones. Y si sumamos 2,5 millones de lo que el Gobierno llama nietos, que no son nietos solo, estamos ya en 7 u 8 millones de ciudadanos".

Suscríbete para seguir leyendo

Fuente: El Periódico

TEMAS

Añádenos en Google
Tracking Pixel Contents