Hacienda se persona contra Zapatero por el supuesto fraude y contrabando con las joyas de 1,3 millones halladas en su despacho

La Agencia Tributaria, a través de la Abogacía del Estado, ha comenzado los trámites para personarse este jueves contra José Luis Rodríguez Zapatero en la pieza separada de la Audiencia Nacional en la que se investigan presuntos delitos de contrabando y contra la Hacienda Pública relacionados con el hallazgo en su despacho de joyas de alta gama que fueron tasadas en 1,3 millones de euros, han confirmado a EL PERIÓDICO fuentes de los servicios jurídicos del Estado.

Los hechos revelan un supuesto "perjuicio patrimonial directamente conectado con ingresos de titularidad estatal", según señaló el juez del caso, José Luis Calama, a la hora de hacer el ofrecimiento de acciones a Hacienda.

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El instructor de la causa, que cuenta también con una pieza principal que implica al expresidente socialista en una presunta trama de tráfico de influencias y blanqueo de capitales, sitúa a la Hacienda pública "como potencial perjudicada" y, por tanto, la ve legitimada "para ejercitar las acciones penales y civiles que resulten procedentes".