Andalucía
Juanma Moreno ya es presidente de la Junta de Andalucía y gobernará de la mano de Vox
El dirigente popular revalida el cargo a cambio de que la extrema derecha se haga con la Vicepresidencia del gobierno autonómico
Victoria Flores
Dos intentos. Eso es lo que ha necesitado el recién reelegido presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, para poder ser investido en el Parlamento autonómico. El líder popular ha alcanzado un acuerdo in extremis con la formación de Santiago Abascal para poder conformar gobierno en la comunidad autónoma. Así, Moreno ha obtenido 68 votos a favor, 10 más de los que necesitaba, y 41 en contra.
El diputado de Vox, Benito Morillo, ha sido el primero de la extrema derecha en anunciar su voto positivo al presidente de la Junta en funciones. Tras él la que fuera portavoz del partido en el Ayuntamiento de Sevilla, Cristina Peláez, y el resto de diputados de la formación de Abascal han mostrado, con una sonrisa, su apoyo al candidato popular.
"Queda elegido presidente de la Junta de Andalucía, el excelentisimo señor Don Juanma Manuel Moreno Bonilla", ha sentenciado el presidente de la Cámara antes de dare la enhorabuena, mientras los populares se deshacían en aplausos. El acuerdo se ha alcanzado después de cerrar 150 medidas programáticas y ofrecer a Vox la Consejería de Turismo, Desrregulación, Justicia y Administraicón Local.
Moreno evita dar explicaciones ante el pleno
Pese a que las formaciones de la izquierda han solicitado en múltiples ocasiones que Moreno vuelva a tomar la palabra para explicar ante los diputados los distintos detalles que ambos partidos han firmado, el PP se ha negado. "No se vota ningún pacto", ha defendido en redes sociales la diputada popular Beatriz Jurado, que ha insistido en que votan "si Juanma Moreno obtiene la confianza del Parlamento para ser presidente".
A las 19:00, el presidente del Parlamento de Andalucía, Jesús Aguirre, ha dado inicio a la sesión plenaria con un único punto en el orden del día: continuación de la sesión de investidura. 48 horas después de que se celebrara la primera, en la que Moreno recibió el no de la Cámara, el secretario primero ha comenzado a llamar por orden alfabético para que dieran su voto de forma pública.
Fuente: El Correo de Andalucía
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