Caso Leire Díez
El PP, tras la imputación de Mercedes González, exige su dimisión y la de Grande-Marlaska: "Es de extrema gravedad"
El PP considera que la imputación de la directora general de la Guardia Civil, Mercédes González, y del director adjunto operativo (DAO) del Instituto Armado, Manuel Llamas, es de "extrema gravedad". Así se ha expresado el secretario general de los populares, Miguel Tellado, que ha pedido la dimisión de González, pero también del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, al que ha acusado de llevar "mintiendo desde que estalló este escándalo".
"No puede seguir dirigiendo la Guardia Civil una persona imputada por obstrucción a la justicia. Es decir, por boicotear las investigaciones de los hombres y mujeres que dirige", ha sentenciado Tellado a través de un mensaje publicado en la red social X, antes Twitter. El PP, que lidera la acusación popular en el 'caso Leire Díez', y la Fiscalía Anticorrupción solicitaron al juez de la Audiencia Nacional que imputara a González y así lo ha hecho el magistrado Santiago Pedraz, que ha llamado a la directora de la Guardia Civil y a su 'número dos' a declarar en calidad de investigados el próximo 16 de julio.
Tellado también ha apuntado a Marlaska, del que ha dicho que lleva mintiendo desde que estalló el caso Leire Díez, y ha asegurado que Pedro Sánchez "ha logrado su particular sorpaso", tener "más imputados que diputados". En la misma línea, la vicesecretaria de Regeneración Institucional del PP, Cuca Gamarra, ha exigido tanto la dimisión de González como de Grande-Marlaska: "No pueden seguir ni un minuto más".
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Fuente: El Periódico
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