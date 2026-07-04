Oltra 'regresa' a Compromís rodeada de los partidos de la izquierda alternativa

La última vez que Mónica Oltra intervino acompañada por los logos de Compromís fue el 21 de junio de 2022, el día que anunció su dimisión. Este sábado, cuatro años después, la coalición valencianista ungirá a la exvicepresidenta de la Generalitat como la candidata a la Alcaldía de València para las elecciones de mayo de 2027. Lo hará en su asamblea local, una cita con la que no solo pondrá fin al ínterin de casi 100 días en el que se había quedado Oltra tras anunciar su regreso a la primera línea política, sino que escenificará la vuelta a casa de una de sus grandes referentes que, no obstante, no estará sola.

Oltra expondrá su hoja de ruta para alcanzar la vara de mando en el Cap i Casal y qué haría con esa responsabilidad en caso de alcanzarla. Y en la organización del evento ya hay parte del mensaje. Porque la dirigente valencianista vuelve a un acto de Compromís, sí, pero lo hace acompañada por los principales partidos de la izquierda alternativa con los que reclama articular un frente común de cara a la cita con las urnas. Podem, EU, Sumar y Esquerra Republicana del País Valencià no solo estarán en el acto, sino que intervendrán para mostrar su apoyo.

Representantes de estas formaciones así como entidades vecinales y movimientos sociales de la ciudad de València darán lo que se suele llamar los "saludos fraternales", un breve parlamento ante los asistentes, pero que servirá como primera visibilización del deseo expresado por Oltra para la papeleta que ha de encabezar: "desbordar las siglas" de Compromís con otras formaciones y organizaciones. Y el de este sábado puede ser un nuevo ensayo tras el acto de hace dos semanas con Gabriel Rufián en el Parque de Cabecera.

"La coalición valencianista quiere construir una alternativa colectiva que sea fruto de un diálogo permanente y constructivo entre todas aquellas fuerzas transformadoras, tanto políticas como cívicas y sociales, que contribuyan a ganar València para las personas", señala la nota de prensa emitida por la formación para informar sobre la convocatoria que, para más elementos simbólicos, será en el salón de actos del Jardí Botànic, donde Oltra selló con Ximo Puig, del PSPV, y Antonio Montiel, de Podem, el primer pacto de gobierno en 2015.

Además de los representantes de otros partidos de la izquierda alternativa o movimientos sociales, también hablarán los portavoces de Compromís València, que es al fin y al cabo quien lo organiza. Tras ellos también tomará la palabra el exalcalde de València, Joan Ribó, para explicar la propuesta para que la asamblea ratifique a Mónica Oltra como candidata a la alcaldía de València. Ribó fue uno de los dirigentes que se movió internamente para reclamar la convocatoria de esta asamblea y sacar a la coalición del ínterin en el que se había quedado después de que anunciara su intención de ser la candidata, pero hubiera diferencias internas en la fórmula de cómo ratificarlo.

Proyecto político

Tras Ribó, en una forma de sucesión, será la propia Oltra quien expondrá ante la militancia de Compromís y los partidos y entidades invitados el proyecto político "para devolver a los barrios y al vecindario el protagonismo que se merecen, tras cuatro años de una gestión en la que la derecha ha vendido València a los especuladores y al turismo, empeorando las condiciones de vida y expulsando a mucha gente de la ciudad". Será el regreso cuatro años después de la exvicepresidenta a un acto de la coalición que ella misma ayudó a fundar y de la que ha sido candidata autonómica en dos elecciones: 2015 y 2019.

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Hasta ahora, Oltra había participado en actos de su partido, Iniciativa PV; en foros vinculados a la sociedad civil o incluso en eventos de carácter puramente político, pero sin siglas, como el acto con Rufián hace dos semanas; sin embargo, no había vuelto a ponerse ante una tribuna con un logo naranja del guiño y la sonrisa desde aquella comparecencia el 21 de junio de 2022 en la sede de la formación. Este sábado ese plazo se rompe y comienza una nueva etapa que, sin embargo, no estará exenta de tensiones. Precisamente, los logos, las siglas y quiénes están o no en la candidatura será una de ellas.