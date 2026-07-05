En Madrid
Varios individuos entran en la sede de Ospina Abogados y roban el expediente de Vito Quiles
El suceso ha tenido lugar después de que el viernes la jueza de Madrid que dictó la detención de Vito Quiles levantara la orden después de que el comunicador acudiera a los juzgados de Plaza de Castilla y se haya personado ante la magistrada
EP
Varios individuos entraron este sábado en la sede de Ospina Abogados y robaron el expediente del comunicador Vito Quiles, uno de los clientes representados por este despacho de abogados.
El suceso ha tenido lugar después de que el viernes la jueza de Madrid que dictó la detención de Vito Quiles levantara la orden después de que el comunicador acudiera a los juzgados de Plaza de Castilla y se haya personado ante la magistrada, que le ha citado como querellado el próximo 20 de julio en una causa relacionada con la exvicepresidenta del Gobierno María Jesús Montero.
En concreto, según ha informado el despacho de abogados en declaraciones remitidas a los medios los individuos desactivaron la alarma a las 22.30 horas de este sábado y entraron en las instalaciones para robar documentación. La Policía Nacional investiga lo sucedido.
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