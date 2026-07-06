El Gobierno inyecta 8.450 millones más de gasto en defensa durante el mes previo a la cumbre de la OTAN

El Gobierno ha acelerado durante el mes de junio el gasto militar y las inyecciones al denominado Plan Industrial y Tecnológico para la Seguridad y la Defensa, que rige el compromiso con la OTAN de elevar la inversión al 2,1% del PIB. A las puertas de la cumbre de la Alianza que se celebrará entre el próximo martes y miércoles en Ankara (Turquía), el Consejo de Ministros autorizó un total de 8.450 millones de euros. A través de transferencias a Defensa, compras de armamento o financiación de la participación de las fuerzas armadas en misiones de la OTAN.

A ello se añaden préstamos con carácter de urgencia para financiar programas industriales y tecnológicos vinculados a la modernización de las Fuerzas Armadas. Entre ellos, a varias empresas para el desarrollo tecnológico e industrial de programas de modernización de sistemas de misiles en el ámbito aeronaval, justificados “para cumplir compromisos internacionales en materia de seguridad y defensa”. Además del ministerio dirigido por Margarita Robles, el departamento de Industria también ha recibido transferencias “con objeto de financiar la realización de actuaciones previstas en el Plan Industrial y Tecnológico de la Seguridad y la Defensa”. Concretamente de 1.399 millones.

Las partidas más abultadas son para adquirir “diversos sistemas de armamento, material, munición y equipamiento”, por un valor estimado de 3.521 millones de euros, y para ejecutar un proyecto de “refuerzo de la securización y resiliencia de las redes con comunicaciones 5G”, con un importe de 3.643 millones de euros. Para esto último se ha realizado una transferencia desde el ministerio de Transformación Digital al de Defensa, en el marco de los compromisos sobre ciberseguridad del plan de recuperación de la Unión Europea.

Con los Presupuestos prorrogados, el Gobierno sigue echando mano del fondo de contingencia de transferencias de crédito a Defensa desde otros ministerios sin pasar por el Congreso. De este modo, se han cargado 374 millones de euros al fondo de contingencia para atender los gastos ocasionados por la participación de las Fuerzas Armadas españolas en operaciones de mantenimiento de la paz.

En el Ejecutivo suelen insistir en que más allá de las críticas a España por no asumir el compromiso de elevar el gasto militar al 5%, se trata de los países de la Alianza que más está incrementando el presupuesto en números absolutos. Desde una visión transversal de la seguridad, según defienden, que pone el foco también en el desarrollo tecnológico o la ciberseguridad. A través del desarrollo de tecnologías de doble uso, civil y militar. Todo ello combinado con el mensaje de “no a la guerra” enarbolado por Pedro Sánchez y que ha acrecentado las tensiones con EEUU tras el conflicto en Oriente Medio.

El ministerio de Industria también ha recibido 1.399 millones en transferencias “con objeto de financiar la realización de actuaciones previstas en el Plan Industrial y Tecnológico de la Seguridad y la Defensa”

Otros gastos por contingencias autorizados durante el pasado mes de junio tienen que ver con los daños por una manga marina en las instalaciones del Arsenal de Cádiz en la Base Naval de Rota (Cádiz) y para cuya reparación se han destinado 776 millones. Para el sostenimiento de los aviones de uso oficial Falcon 900, Airbus 310 y Cessna Citation V se ha ampliado por 118 millones y durante cuatro años la actual adjudicación. Asimismo, se aprovechó el último Consejo de Ministros centrado en la prórroga del decreto anticrisis por la guerra de Irán para aprobar por 16,6 millones la compra de camiones y excavadoras para el Ejército.

El triple de gasto en ocho años

Pese al acelerón en las últimas semanas del gasto en defensa, el Ejecutivo ya arrancó el año haciendo los deberes. Solo durante el primer trimestre se incrementó el gasto en un 25% más con respecto al mismo periodo del año anterior, al sumarse partidas por un valor total de 2.135 millones de euros.

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Frente a las presiones de la Aministración de Donald Trump, en Moncloa ponen en valor que desde la llegada de Pedro Sánchez al Gobierno se ha triplicado el gasto en defensa y han sido desplegados más de 3.000 soldados en diferentes misiones de la Alianza, especialmente en el Flanco Este. Por otra parte, se justifica que la buena marcha de la economía y el crecimiento del PIB hace que para mantener el gasto en el 2,1% marcado se tengan que incrementar las partidas en defensa.