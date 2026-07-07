DIRECTO | Última hora de la situación en los tribunales y de las reacciones políticas de los casos Zapatero, Leire Díez, Begoña Gómez y toda la trama PSOE

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, está cercado por diferentes casos de corrupción próximos al partido y a su entorno: desde la trama Leire Diez-Santos Cerdán, la sentencia condenatoria contra su exministro José Luis Ábalos, la investigación de la Audiencia Nacional al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero o caso de su mujer, Begoña Gómez, camino de ir a juicio, y el de su hermano, David Sánchez, que está a la espera de sentencia.

En el siguiente hilo informativo puede seguir en directo y al minuto las últimas noticias sobre los problemas judiciales del PSOE y, las reacciones políticas de PP y Vox, que reclaman la convocatoria de elecciones generales, y unos socios parlamentarios que elevan la presión al Gobierno para que actúe contra la corrupción y la situación política.

Fuente: El Periódico

Óscar López: "El juez que toma esta decisión es el mismo que tardó 6 meses en autorizar a la UCO el acceso a las cuentas de Alberto Quirón" En un mensaje en la red social X, el ministro para la Transformación Digital ha señalado que el juez que ha impedido viajar a Begoña Gómez a la cumbre de la "es el mismo que tardó 6 meses en autorizar a la UCO el acceso a las cuentas de Alberto Quirón".

El Gobierno ve "incomprensible" la decisión del juez sobre Begoña Gómez Fuentes del Ejecutivo valoran como "incomprensible" la decisión del juez sustituto de Peinado sobre Begoña Gómez, que impedirá a la mujer de Pedro Sánchez asistir a la cumbre de la OTAN.

Sí a Londres pero no a la OTAN Según un auto del juzgado de Instrucción 41 de Madrid, el juez sustituto de Juan Carlos Peinado estima parcialmente la solicitud presentada Begoña Gómez, autorizándola a viajar a Londres (Reino Unido) entre los días 8 y 10 de julio, para lo que se le hará entrega de su pasaporte. Regresada a territorio español, deberá depositar el pasaporte en este órgano judicial en el día hábil inmediato siguiente al de su retorno, el 13 de julio.

Días después de entregar la documento, la defensa de Gómez pidió permiso al juez para viajar a Ankara y Londres entre los días 7 y 10 de julio. En concreto para acompañar al presidente del Gobierno a la 36º cumbre de la OTAN en la capital de Turquía, a la que ha sido invitada por Ermine Erdogan, esposa del presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, para realizar el viaje junto con la delegación española en el avión oficial, que parte el próximo martes. Y, después, regresar a Madrid, en vuelo comercial, vía desde Londres para asistir a la graduación de su hija. Para conseguir el beneplácito del magistrado, su defensa remarcó que en todo momento estará acompañada por el dispositivo de seguridad de la Presidencia del Gobierno, por lo que considera plenamente garantizada su localización y avanza que, una vez finalizado el viaje, el pasaporte será devuelto al juzgado el siguiente día hábil. Pero aun no ha decido Peinado si le concede permiso alguno y el tiempo se agota. Más información, aquí

¿Begoña Gómez irá a la cumbre de la OTAN? El pasado 24 de junio, la esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, entregó su pasaporte en cumplimiento de las medidas cautelares que le impuso el juez Juan Carlos Peinado. Begoña Gómez está a la espera de que se fije fecha para el juicio con jurado en calidad de investigada por presuntos delitos de tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida y malversación de caudales públicos por el ‘software’ de la cátedra que dirigía en la Universidad Complutense de Madrid.

En el caso concreto de Zapatero, la Agencia Tributaria informa que está inspeccionando su IRPF de 2021 a 2024, el IVA que va del segundo trimestre de 2022 al cuatro trimestre de 2024, y el Impuesto de Solidaridad de las Grandes Fortunas de 2002 a 2024. A su esposa, Sonsoles Espinosa el IRPF de 2021 a 2024, el impuesto de Patrimonio de 2021 a 2024, y el Impuesto de Solidaridad de las Grandes Fortunas de 2002 a 2024. Mientras, a las hijas les investiga el IRPF de 2021 a 2024, y a su empresa, Whathefav el impuesto de Sociedades de 2021 a 2024 y el IVA que va del segundo trimestre de 2022 al cuarto trimestre de 2024.

En concreto, a Zapatero y su esposa (Sonsóles Espinosa), quien no está investigada por el juez, se les investiga lo relacionado con el impuesto temporal de solidaridad de las grandes fortunas entre 2002 y 2024.

Informa la Hacienda al magistrado, en dos comunicaciones de la Agencia Tributaria una de la Delegación de la Comunidad Valenciana y otra de la Comunidad de Madrid, que “se siguen actuaciones de comprobación e investigación inspectora, todas con alcance general, en relación a los obligados tributarios”

La Agencia Tributaria comunica al juez del caso Plus Ultra, el que investiga al expresidente Zapatero y a sus hijas, que mantiene inspecciones fiscales abiertas desde junio y solicita que aclare si deben paralizarse por la existencia de una causa penal