El PP avisa al Gobierno de que no lograrán "dividir" a las comunidades del PP con su "trilerismo fiscal"

El PP manda un mensaje claro al Gobierno y, de paso, a los once presidentes autonómicos populares: no habrá oferta del Ejecutivo que logre dividirles, así que "pierdan toda esperanza". Tras la ruenión de este lunes del Consejo de Política Fiscal y Financiera y los planes del ministro de Hacienda, Arcadi España, de abrir el nuevo modelo de financiación autonómica a las propuestas que le hagan llegar los presidentes de las comunidades, el vicesecretario general de Política Autonómica del PP, Elías Bendodo, ha asegurado que no entrarán en el "trilerismo fiscal" del Ejecutivo.

A comienzos de semana, como lleva ocurriendo varios años, los consejeros de Hacienda de todas las comunidades gobernadas por el PP se opusieron en bloque al nuevo objetivo de déficit del 0,1% y a la regla de gasto que permitiría a comunidades y ayuntamientos incrementar un 4% el gasto en 2027, un 3,8% en 2028 y un 4,6% en 2029. Sin embargo, Haciendo puso sobre la mesa una propuesta que tentó a varios de estos territorios: establecer objetivos de déficit asimétricos por comunidades.

Muchos de los consejeros de Hacienda populares rechazaron de inmediato este planteamiento, pero hubo algunas como la Comunitat Valenciana o Murcia, dos de las más infrafinanciadas, que aseguraron que analizarían la idea. No obstante, Bendodo ha descartado que eso vaya a ocurrir en un aviso a propios y ajenos. "Que Sánchez y su ministro de Hacienda pierdan toda esperanza en dividir a los Gobiernos del PP con el trilerismo fiscal y cosas de este estilo".

En una rueda en Aragón, donde ha comenzado un tour para reunirse con los presidentes de parlamentos autonómicos que sean del PP y con los grupos parlamentarios, Bendodo ha dejado claro que no participarán en los Presupuestos: "No nos vale como cortina de humo para tapar la corrupción que asola al Gobierno, al PSOE y al entorno del presidente del Gobierno. Que hable claro, que juegue de cara, que acabe con su atrincheramiento y que convoque elecciones", ha sentenciado.

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El calendario

El dirigente popular ha dado así por zanjada cualquier posible negociación. No obstante, Hacienda enviará a lo largo de esta semana un "borrador" del nuevo modelo de financiación autonómica que estará abierto a posibles cambios. La intención del Ejecutivo es tentar a los populares de manera individual a hacer propuestas que puedan mejorar la situación económica de sus territorios. El objetivo es poder debatir estas ideas en una reunión técnica que se celebrará el próximo 14 de julio. Además, el 29 de este mes se ha programado otra reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera con el objetivo de tratar en profundidad el modelo de financiación.