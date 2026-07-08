Tribunales
El Supremo rechaza llevar a la justicia europea el proceso de regularización de migrantes
El Tribunal Supremo ha rechazado llevar el proceso de regularización extraordinaria de inmigrantes desarrollado en España ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), así como suspender el real decreto del pasado 14 de abril por el que dicha regularización se puso en marcha.
Según la comunicación que ha avanzado el Alto Tribunal, la Sección Quinta de la Sala Tercera del Tribunal Supremo ha decidido "no adoptar la medida cautelar solicitada por la Generalitat Valenciana y la Comunidad Autónoma de Aragón, consistente en la suspensión de la ejecutividad del Real Decreto impugnado", y se remite a las decisiones ya tomadas en mayo contra los recursos que presentó la Comunidad de Madrid y Vox.
En concreto, sobre el planteamiento de la cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, la Sala -todos de acuerdo y sin votos particulares- entiende que, "atendidas las alegaciones de las partes, una vez acordada la no suspensión en los presentes autos, no resulta pertinente el planteamiento de dicha cuestión en este momento procesal".
Suscríbete para seguir leyendo
Fuente: El Periódico
- Las nuevas rutas del aeropuerto de Santiago: todos los destinos a los que ya puedes volar sin escalas
- El pueblo gallego que se llena de flores y vino desde este jueves: Panorama, París de Noia y fuegos artificiales durante ocho días
- La exconselleira Teresa Táboas, elegida secretaria general de la mayor organización mundial de arquitectura
- Medicina, la única titulación gallega que cierra matrícula en el primer llamamiento
- Muere un integrante de Cantigas e Agarimos de 41 años tras sufrir un desvanecimiento en plena actuación
- Los vecinos del Ensanche celebran la nueva sede de la Diputación en San Pedro de Mezonzo
- La playa favorita del exfutbolista Fernando Torres a una hora de Santiago: arena fina, mar bioluminiscente y vistas a la Vía Láctea
- Licitan la humanización de Bertamiráns hasta O Tremo, que después continuará hacia Santiago