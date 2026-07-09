Cumbre OTAN
El Gobierno enmarca en el compromiso del 2% las últimas palabras de Trump e insiste en la "buena relación" con EEUU
Trump afirma que España "se ha redimido por completo" y ha accedido a hacer un gran pago a la OTAN
"Se portaron muy mal, en mi opinión. Pero hoy ha habido una gran unidad en esa sala, la sala de la OTAN. La verdad es que ha sido bastante impresionante", afirmó el mandatario estadounidense
Si ayer Moncloa minimizó el impacto de las palabras de Donald Trump amenazando con cortar relaciones comerciales con España, las de esta madrugada aseverando que España "se ha redimido por completo" y ha accedido a hacer un gran pago a la OTAN, van por el mismo camino.
Según fuentes del Ejecutivo consultadas por EL PERIÓDICO el pago al que se refiere el presidente de EEUU es al compromiso del 2% del PIB en gasto en Defensa que ya está cumpliendo el Gobierno español.
De esta forma responden a las palabras de Trump de regreso de Ankara. "He tenido problemas con España y los sigo teniendo, pero hoy se ha redimido por completo", manifestó el inquilino de la Casa Blanca en declaraciones a los periodistas, según recoge EP.
Unas declaraciones que desde el Gobierno responden con la misma "normalidad" con la que Pedro Sánchez, en la rueda de prensa que ofreció en Ankara, enmarcó la amenaza inicial de Trump de "cortar todo comercio" con España. "He tenido una charla informal con el presidente de Estados Unidos. Hemos hablado de fútbol, del Mundial en Estados Unidos. No ha habido ninguna tirantez, al contrario, todo ha sido amabilidad, y ha sido después de la rueda de prensa del presidente".
Es más, desde la Moncloa insisten en que "España mantiene una magnífica relación social, cultural y económica con EEUU" y la "intención es que eso cambie".
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Fuente: El Periódico
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