Caso Leire
La UCO cree que el expresidente de Correos dio un cargo a Leire Díez en favor de la trama
Los investigadores sostienen que el nombramiento buscaba facilitar la influencia de una presunta red en organismos públicos para favorecer intereses particulares
EFE
La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil considera que el expresidente de Correos Juan Manuel Serrano le consiguió un puesto a la exmilitante socialista Leire Díez en este organismo para permitir que los miembros de la trama que esta constituía junto al expresidente de la SEPI Vicente Fernández ocuparan puestos de relevancia para aprovecharlos en su beneficio o el de terceros.
"La primera de las actuaciones con aparente relevancia penal que se considera de interés para la causa y en las que los elementos recopilados otorgan participación a Serrano, guarda relación con el propio nombramiento de Leire como Responsable del Área de Administración Local de Correos", sostiene la UCO en el último informe entregado al juez del caso, Santiago Pedraz, y al que ha tenido acceso EFE.
Los indicios recabados otorgan a Serrano, según la UCO, participación en los hechos investigados y relacionados "tanto con la obtención de beneficios en el ámbito empresarial de la SEPI, como con la defensa de los intereses de determinados miembros del PSOE o el Gobierno".
Fuente: El Periódico
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