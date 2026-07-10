El juez pide a la Policía analizar si hay delito en los audios de Villarejo con Cospedal

El juez de la Audiencia Nacional, Antonio Piña, encargado de instruir el caso Tándem o Villarejo, ha pedido a la Unidad de Asuntos Internos de la Policía Nacional que analice las grabaciones de audios del excomisario José Manuel Villarejo con la ex secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal y con su exmarido para comprobar si hay indicios de criminalidad.

En un auto dictado este jueves, al que ha tenido acceso EFE, el magistrado de la Audiencia Nacional aclara, a petición del PSOE, una resolución adoptada en enero y decide requerir a Rac1 las conversaciones que difundió entre Cospedal y Villarejo referidas al extesorero del PP Luis Bárcenas, que se incorporarán a la causa.

Además, Piña pide a la Unidad de Asuntos Internos de la Policía Nacional que identifique si en el material incautado al excomisario Villarejo hay conversaciones "con contenido que pueda aportar indicios de criminalidad en las conversaciones sostenidas por este con Cospedal" o con su exmarido Ignacio López del Hierro.

También pide el magistrado que estos agentes busquen indicios de criminalidad en correos electrónicos o transferencias bancarias.

Las grabaciones publicadas en Rac1 y que ahora se incorporan en la causa contenían alusiones a documentación del extesorero del PP Luis Bárcenas o a un confidente al querían convertir en policía y a partir de ellos el PSOE pidió en diciembre de 2025 investigar a Cospedal, a su exmarido y al PP como persona jurídica, una solicitud rechazada por el juez.

En los audios, Villarejo habla a Cospedal de un "tipo" que les ha dado información y al que quiere convertir en policía o dice, supuestamente en alusión a Bárcenas, que se le ha encontrado una documentación complicada y espera que "el ministro se la haya dado al presidente" mientras que la dirigente responde que hacía un mes se había limpiado todo lo que tenía porque se lo había dicho el presidente.

En el caso Kitchen está acusado el exministro del Interior Jorge Fernández Díaz y quien fuera conductor de Bárcenas, Sergio Ríos, que tras ser confidente obtuvo plaza por oposición en la Policía Nacional.

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La decisión tomada por Piña llega después de que el PSOE presentara un nuevo escrito al juez en el que exigía recabar estos audios y pedía dar impulso procesal a la pieza número 34, en la que figura un informe de la Unidad de Asuntos Internos de la Policía referente a estas grabaciones, que fue incorporado en 2023 y al que los socialistas accedieron casi dos años más tarde.

Fuente: El Periódico