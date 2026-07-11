Junqueras atribuye la subida de ERC en las encuestas a su "utilidad" como partido

El presidente de ERC, Oriol Junqueras, ha atribuido el repunte de los republicanos en las encuestas publicadas esta semana a su "utilidad" como partido en asuntos como la negociación de la amnistía o el nuevo modelo de financiación. "Por primera vez en mucho tiempo nos encontramos ante encuestas que son positivas para ERC y para Catalunya", ha dicho este sábado en declaraciones a los periodistas desde la Acampada Jove de Jovent Republicà, en Sant Sadurní d'Anoia (Barcelona).

La última encuesta del Centre d'Estudis d'Opinió (CEO) da a ERC 24-26 escaños si se celebraran elecciones al Parlament (ahora tiene 20), mientras que el Barómetro municipal de Barcelona les sitúa como segunda fuerza en intención de voto. En concreto, el grupo que encabeza la secretaria general de ERC y alcaldable republicana, Elisenda Alamany, se consolida en el segundo lugar, por detrás del PSC, con un incremento de intención de voto que pasa del 7,8 % hasta el 11,1%.

"ERC demuestra su fortaleza en todas las encuestas", ha celebrado Junqueras, que también ha destacado la contribución de los republicanos al "equilibrio territorial" con el Pla de Pobles. Precisamente este sábado, el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha anunciado que el Govern empezará este julio el despliegue de este plan pactado con ERC para los presupuestos y dotado con 400 millones en cuatro años. Además, Junqueras ha augurado que "en los próximos días" habrá novedades en la condonación de la deuda parcial del FLA, pendiente de aprobación en el Congreso y que ERC pactó para investir a Pedro Sánchez.

Preguntado por el incremento de votos a Aliança Catalana, Junqueras se ha mostrado convencido de que "la mejor respuesta a todas las extremas derechas" es ERC. "La mejor alternativa para el futuro es ERC. La mejor respuesta a todas las amenazas es ERC. La mejor respuesta a todas las extremas derechas, las de PP, Vox y Aliança, es ERC", ha dicho. Y también lo es, ha añadido, a la "falta de ambición e incapacidad de gestión" de los socialistas.

Noticias relacionadas

Ante la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) prevista para el día 16 de julio, Junqueras ha confiado en que "quede claro" que hay que aplicar la amnistía, si bien ve "evidente que una parte del sistema judicial español hace todo lo posible por no aplicar nunca la justicia".