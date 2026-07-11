Sumar proclama líderes a Barbero y Martínez con el 95,9% de los votos en la primera asamblea sin intervención de Yolanda Díaz

Movimiento Sumar proclama como nuevas coordinadoras a Verónica Martínez-Barbero, portavoz del partido en el Congreso, y Rosa Martínez, secretaria de Estado de Derechos Sociales en el ministerio de Pablo Bustinduy. Las nuevas dirigentes han sido elegidas en la Asamblea celebrada este sábado con un 95,9% de los apoyos de los 300 delegados asistentes, en lugar de anteriores votaciones, donde los inscritos votaban directamente. Con esta cita, el partido busca pasar página tras su última crisis abierta a raíz de la dimisión de Lara Hernández, que salió de la formación, denunciando una campaña política, tras la investigación por acoso abierta contra ella.

Se trata del tercer congreso de la formación en su corta vida y busca poner fin a los últimos dos años de zozobra desde la salida de Yolanda Díaz como coordinadora del partido en verano de 2024. Es, además, la primera asamblea en la que la vicepresidenta segunda del Gobierno no interviene ni forma parte de ninguna de las listas de su dirección. Donde se consuma, en definitiva, la ruptura total de Díaz con el partido que lanzó oficialmente hace dos años y medio.

En la última asamblea, en marzo de 2024, Díaz sí clausuró la cita con un discurso, y formó parte de la nueva dirección. No así en este caso, después de que la vicepresidenta anunciara en febrero su renuncia a ser candidata de la izquierda alternativa en las próximas generales.

Auge y declive de Sumar

Yolanda Díaz lanzó Sumar en un primer momento como gran plataforma para aglutinar partidos de cara a las generales de 2023. La elevada popularidad de su figura cohesionó a gran parte de las fuerzas a la izquierda del PSOE y una quincena de partidos se unieron bajo la papeleta de Sumar; algunos como Podemos abandonaron rápidamente el proyecto. Y aunque aquella operación sirvió para lograr unos diputados imprescindibles para revalidar el Gobierno de coalición, lo cierto es que pronto perdió su sentido original.

El plan de Díaz de crear un partido más o menos tradicional fue saludado por otras formaciones como Izquierda Unida, que en un primer momento se ofrecieron para construirlo. Movimiento Sumar se lanzó oficialmente en marzo de 2024, cuando eligió a Yolanda Díaz como su coordinadora, y con un diseño que daba cabida a otros partidos dentro de la dirección.

Sin embargo, la elaboración de las listas para las europeas de julio de aquel año, con la elección unilateral de la candidata Estrella Galán por parte de Díaz y el diseño que hizo de las listas echó por tierra los planes. El resto de aliados se descolgaron de integrarse en Movimiento Sumar y la propia Díaz dimitió como coordinadora general del partido para preservar su cargo en el Gobierno.

Desde entonces, todo en el partido ha sido una suma de vaivenes. Primero, la abrupta salida de Iñigo Errejón como portavoz parlamentario en otoño de 2024 tras los testimonios de acoso sexual, un episodio que dejó en shock al partido durante meses. Fue unos meses después, en primavera de 2025, cuando Movimiento Sumar celebró su segunda asamblea donde salió elegida Lara Hernández y Carlos Martínez como tándem de coordinación. Martínez dimitió pocos meses después por desavenencias con Hernández.

Desde entonces, hace casi un año y medio, se ha producido una cascada de dimisiones que terminó con la de la propia Hernández. La salida unos días antes de la secretaria de Organización, Laura Moreno, había anunciado su salida con una durísima carta donde denunciaba fraude en primarias y un presunto caso de acoso laboral por parte de la coordinadora. Unas críticas que fueron refrendadas por otras exmiembros de la dirección, como Elisabeth Duval.

El episodio se cerró hace unos días, con una rueda de prensa de Hernández anunciando que abandonaba la formación y dejaba la militancia, denunciando una suerte de operación política contra ella.

Nuevo paradigma

La única lista que se presentó a la Asamblea fue la de Barbero y Martínez, que lanzaron una lista titulada Sumar para gobernar, con una férrea defensa de su presencia en el Gobierno, y con una nueva concepción del partido, que asume sus limitaciones y la necesidad de alianzas con otras fuerzas. Un cambio de paradigma total respecto a su nacimiento, por el que renuncia a ser paraguas de una alianza.

Entre los cambios aprobados en la ponencia política, destaca su nueva fórmula de organización, donde apuesta por "garantizar representación y voz en todos los territorios", en lo que define como una férrea defensa de la plurinacionalidad. Es decir, tendrá representación en todas las comunidades, incluida algunas donde se había abstenido como Cataluña, donde no querían pisar terreno a los Comuns.

Noticias relacionadas

Además, el partido ha aprobado una enmienda por la que "los territorios participarán de manera vinculante en la definición de la estrategia política estatal mediante una Conferencia Territorial trimestral", cuyos acuerdos "cuando alcancen mayoría cualificada, deberán ser debatidos y votados por los órganos estatales en un plazo máximo de treinta días".