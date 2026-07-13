Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Viajes de los compostelanosLey de nietosDe Malpica a SantiagoJ. SantoroCarreira Pedestre
instagram

La Fiscalía rechaza el recurso de Zapatero para expulsar a las acusaciones populares de la causa sobre las joyas

El expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero.

El expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero. / Archivo

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Redacción

La Fiscalía ha rechazado el recurso del expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, para expulsar a las acusaciones populares de la causa que investiga el origen de las joyas halladas en su despacho.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La primera panadería ecológica de Santiago que empezó con un carro y un caballo: 'Nuestro pan es para gente que quiere cuidarse
  2. El temporal partió en dos O Gozo Festival antes del esperado estreno de Maroon 5
  3. Santiago Pérez, el piloto gallego que cambió los aviones por el cultivo de vegetales premium en Teo y abastece a 90 restaurantes de España
  4. Martiño Rivas protagoniza la nueva apuesta de Netflix: una adaptación de una novela de Arturo Pérez-Reverte con referencias a Sherlock Holmes
  5. O Gozo Festival vence al temporal de lluvia y granizo
  6. Evacuado en helicóptero tras cortarse con una desbrozadora en Teo
  7. La tormenta descarga en Santiago granizo de más de un centímetro de grosor
  8. La peña Fende Testas carga contra el nuevo reglamento de la grada de animación y rechaza integrarse en el proyecto del Compostela

Así celebró Nico Williams su 24 cumpleaños en pleno Mundial con la Roja

La Fiscalía rechaza el recurso de Zapatero para expulsar a las acusaciones populares de la causa sobre las joyas

La Fiscalía rechaza el recurso de Zapatero para expulsar a las acusaciones populares de la causa sobre las joyas

Accidentes laborales en Galicia: 19 muertos en los primeros cinco meses del año

Accidentes laborales en Galicia: 19 muertos en los primeros cinco meses del año

Macron, en el discurso de la fiesta nacional de Francia: "Defenderemos la libertad y la ley al precio de la sangre si es necesario"

Macron, en el discurso de la fiesta nacional de Francia: "Defenderemos la libertad y la ley al precio de la sangre si es necesario"

Dúas novas fiestras para gozar do Anllóns en Cabana e Ponteceso

Dúas novas fiestras para gozar do Anllóns en Cabana e Ponteceso

League of Legends: la LEC pone rumbo al Mundial con un verano entre París, Madrid y Niza

League of Legends: la LEC pone rumbo al Mundial con un verano entre París, Madrid y Niza

Los foodtrucks, únicos beneficiados de la tormenta en O Gozo Fest: "O parón favoreceunos nas vendas, a xente aproveitou esas horas para comer"

Los foodtrucks, únicos beneficiados de la tormenta en O Gozo Fest: "O parón favoreceunos nas vendas, a xente aproveitou esas horas para comer"

Boiro destina 70.000 € a axudas sociais para adaptación de vivendas, respiro familiar e conciliación

Boiro destina 70.000 € a axudas sociais para adaptación de vivendas, respiro familiar e conciliación
Tracking Pixel Contents