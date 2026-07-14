DIRECTO | Última hora de la situación en los tribunales y de las reacciones políticas de los casos Zapatero, Leire Díez, Begoña Gómez y toda la trama PSOE

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, está cercado por diferentes casos de corrupción próximos al partido y a su entorno: desde la trama Leire Diez-Santos Cerdán, la sentencia condenatoria contra su exministro José Luis Ábalos, la investigación de la Audiencia Nacional al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero o caso de su mujer, Begoña Gómez, camino de ir a juicio, y el de su hermano, David Sánchez, que está a la espera de sentencia.

En el siguiente hilo informativo puede seguir en directo y al minuto las últimas noticias sobre los problemas judiciales del PSOE y, las reacciones políticas de PP y Vox, que reclaman la convocatoria de elecciones generales, y unos socios parlamentarios que elevan la presión al Gobierno para que actúe contra la corrupción y la situación política.

Fuente: El Periódico

"Obsesión, la persecución y el acoso público" "Una vez más se constata la obsesión, la persecución y el acoso público que sufre Begoña Gómez. Una situación que solo atiende a motivos políticos". Así reaccionan desde La Moncloa al último movimiento de Peinado

Para el PSOE todo es una "obsesión" "Obsesión". Con esta palabra ha respondido el PSOE en X a la noticia de que el magistrado Juan Carlos Peinado ha pedido a Begoña Gómez ue justifique que sólo viajó a la graduación de su hija

El auto en el que el juez Juan Carlos Peinado abrió juicio a Gómez y le retiró el pasaporte, argumentado que podría fugarse con la posible colaboración de sus escoltas, provocó que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ordenase al promotor de la acción disciplinaria del órgano valorar si Peinado incurrió en una falta disciplinaria grave. El juez reiteró su idea de riesgo de fuga en un auto fechado el 30 de junio en el que afirmó que "no sería la primera ocasión" que un presidente del Gobierno de un país de la UE "se fuga" a un país del continente africano ante un caso de corrupción. Ahora Gómez deberá acreditar en el mencionado plazo que su viaje se limitó únicamente a atender al acto de graduación de su hija, al que fue acompañada por su marido y varios familiares, aunque contra la resolución cabe recurso en el plazo de tres días.

Peinado envió a juicio con jurado a Begoña Gómez por cuatro presuntos delitos y ordenó, en un auto dictado el pasado 20 de junio, que se le retirase el pasaporte, se le prohibiera salir de España y que compareciese en el juzgado cada 15 días, como medidas cautelares hasta la celebración del juicio, al apreciar riesgo de fuga. Poco después el letrado de Gómez, Antonio Camacho, solicitó al magistrado que la autorizase salir al extranjero del día 7 al 10 de julio, con el objeto de formar parte de la delegación oficial española que acompaña al presidente del Gobierno a la 36 Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno de la OTAN que se celebra en Ankara y volver a través de Londres para asistir en la capital británica a la graduación de su hija. Peinado se fue unos días de vacaciones y dejó la respuesta en manos de un juez sustituto, Antonio Viejo, quien decidió que Gómez no debía viajar a Ankara pero sí podía ir a Londres entre el 8 y el 10 de julio.

Peinado pide a Begoña Gómez que justifique que sólo viajó a la graduación de su hija El juez Juan Carlos Peinado ha pedido este lunes a Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, que justifique que utilizó el pasaporte únicamente para viajar a Londres para asistir a la graduación de su hija, ya que en el que entregó el domingo en persona en los juzgados de Plaza de Castilla no hay sellos que acrediten entradas y salidas. Según una providencia fechada este lunes, el juez de instrucción da cinco días a la mujer del presidente del Gobierno para que pruebe, ya que no figuran sellos de entrada y salida, que usó el pasaporte exclusivamente para atender al acto (la graduación de su hija) al que le autorizó a viajar el juez Antonio Viejo, que sustituyó a Peinado durante sus vacaciones. Además de este plazo, el juez Peinado advierte a Gómez de que si no lo acredita o entiende que incumplió las medidas cautelares, los hechos podrían llegar a ser constitutivos de un delito de quebrantamiento de medida cautelar.

En otro escrito, al que también ha tenido acceso EFE, la Abogacía del Estado responde al recurso que no procede oponerse a la personación de una acusación popular en el procedimiento, "aun cuando la Agencia Estatal de Administración Tributaria (en adelante AEAT) ostente la condición de perjudicada directa y se encuentre personada ejerciendo la acusación particular". "La acusación particular actúa en defensa de un interés propio derivado de la condición de ofendido o perjudicado, mientras que la acusación popular actúa en defensa del interés general y de la correcta aplicación de la ley penal. Ambas posiciones pueden coexistir legítimamente dentro del mismo procedimiento1", indica la Abogacía del Estado.

En su escrito al juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama en respuesta al recurso de Zapatero, al que ha tenido acceso EFE, la fiscal Elena Lorente considera que lo que pretende el expresidente del Gobierno "es cerrar el paso al ejercicio de la acción popular antes de llegar siquiera a conocer con certeza la calificación jurídica del delito objeto de esta Pieza y menos aún a conocer la posición de Fiscal y acusación particular ante una eventual petición de apertura de Juicio oral". "El hecho de que haya un eventual perjudicado, -la Agencia Tributaria si finalmente resultare que nos hallamos ante un delito fiscal y/o contrabando-", expone la fiscal, no impide la actuación en fase instructora de la acusación popular.

La Fiscalía rechaza el recurso de Zapatero para expulsar a las acusaciones populares de la causa sobre las joyas La Fiscalía Anticorrupción y la Abogacía del Estado se han opuesto a la petición del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero de apartar a las acusaciones populares, lideradas por el PP, de la pieza separada del caso Plus Ultra en el que se investiga el hallazgo de joyas valoradas en un 1,3 millones de euros en una caja fuerte encontrada en su oficina.

Begoña Gómez entregó su pasaporte el domingo en los juzgados Begoña Gómez, mujer del presidente del Gobierno, entregó su pasaporte en persona ayer domingo en los juzgados de Plaza de Castilla de Madrid, tras viajar a Londres para asistir a la graduación de su hija. Fuentes jurídicas han confirmado a EFE que fue el domingo cuando Gómez cumplió con la orden del juzgado de entregar el documento una vez finalizado el viaje al extranjero, y lo hizo en persona en la zona de guardia habilitada para estos trámites.