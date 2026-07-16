JUZGADOS
Detienen al humorista Héctor de Miguel 'Quequé' en Salamanca por orden de un juzgado de Madrid
La Policía Nacional arrestó al cómico de la Cadena SER y RTVE este miércoles por la noche en su ciudad natal debido a una reclamación judicial pendiente
Kevin Rodríguez
El conocido humorista Héctor de Miguel, popularmente conocido como 'Quequé', fue detenido durante la noche de este miércoles, 15 de julio, por la Policía Nacional en Salamanca. El arresto se ha producido en su ciudad natal en cumplimiento de una reclamación judicial activa emitida por un juzgado de Madrid.
Según han confirmado fuentes de la Delegación del Gobierno en Castilla y León, el presentador de espacios como Hora Veintipico ha pasado la noche bajo custodia policial. Por el momento, no han trascendido de forma oficial los motivos exactos y concretos que han propiciado esta orden de detención y posterior arresto.
Las cuentas pendientes de Quequé con la justicia
Aunque se desconocen las causas directas de esta detención, lo cierto es que Héctor de Miguel acumula varios frentes judiciales abiertos que han acaparado titulares recientemente. El más destacado se remonta al pasado 16 de marzo, cuando el Juzgado de Instrucción número 6 de Valladolid acordó la apertura de juicio oral contra el humorista por un presunto delito de coacciones contra Polonia Castellanos, presidenta de la asociación Abogados Cristianos.
En este polémico procedimiento, la Fiscalía solicita una pena de dos años de prisión para el cómico por coacciones en su modalidad de acoso, además de exigir una indemnización de 6.000 euros por daños morales, señalando a la Cadena SER como responsable civil subsidiaria.
Por otro lado, Quequé logró respirar tranquilo el 8 de mayo de 2025, cuando la Audiencia Provincial de Madrid decidió archivar de forma definitiva otra causa en su contra. En aquella ocasión, se determinó que sus sonadas declaraciones radiofónicas en las que bromeaba con "dinamitar el Valle de los Caídos" y "apedrear a sacerdotes pederastas" estaban amparadas por la libertad de expresión y no constituían un delito de odio.
De su parón en la Cadena SER a su renacer culinario en RTVE
Esta detención sacude de nuevo la carrera del salmantino, que ya arrastraba una racha de intensas polémicas profesionales. La más grave le obligó a realizar un sonado parón profesional tras la crisis desatada por un sketch de su programa 'Hora Veintipico' (Cadena SER).
En aquella parodia, titulada humorísticamente En boca de bobos (en clara referencia al programa de Cuatro 'En boca de todos'), Héctor de Miguel imitaba al periodista Nacho Abad y satirizaba con ácido humor negro la cobertura televisiva de la trágica catástrofe ferroviaria de Adamuz. El sketch, en el que encarnaba al personaje de "Macho Abad" diciendo frases como "son imágenes muy duras, veámoslas", incendió las redes sociales y abrió un encarnizado debate sobre los límites del humor en los medios de comunicación.
Tras superar aquel bache y la cancelación de su informativo satírico, el humorista había logrado reinventarse y retomar su actividad profesional recientemente con nuevos proyectos de éxito, destacando 'Héctor de comer', su nuevo y celebrado videopódcast de cocina en RTVE. Un resurgir profesional que ahora vuelve a verse empañado por este inesperado calabozo judicial.
Fuente: El Periódico
- El pueblo medieval de Galicia que se convierte en la capital del arte: 25 espectáculos desde el viernes para reír, emocionarse y vibrar
- Una conductora se precipita con su coche desde el periférico al polígono de Costa Vella mientras escapa de la Guardia Civil en Santiago
- Cierra una de las cafeterías más queridas de Bertamiráns: 'Nunca pensamos que chegaría este día
- Muere Alfonso Tourís Nogueira, el enfermero y sindicalista que dirigió más de dos años el PSOE de Santiago
- Susto por un incendio en el límite de Brión, Ames y Teo que se acercó a una aldea: 'Estuvo a unos 300 metros de las casas
- De una punta a otra de España en tiempo récord: tres radares de Tráfico cazan al mismo conductor en Galicia, Zamora y Jaén más de 200 kilómetros por hora
- Alquilar junto al mar en Galicia: de los 622 euros de Narón a los 1.352 de Sanxenxo
- Air Nostrum recupera este verano una de las conexiones más singulares para Santiago