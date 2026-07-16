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Vox se compromete a "revertir" la ley de amnistía cuando llegue al Gobierno tras el aval de la justicia europea

El partido de Santiago Abascal carga contra el Tribunal Constitucional y desdeña a la Corte de Luxemburgo

El presidente de Vox, Santiago Abascal, este junio en el Congreso. de junio de 2026, en Madrid (España).

El presidente de Vox, Santiago Abascal, este junio en el Congreso. de junio de 2026, en Madrid (España). / Eduardo Parra - Europa Press

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Ana Cabanillas

Madrid

Vox avanza que "revertirá" la ley de amnistía si llega al Gobierno y cuestiona al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) que este jueves ha avalado la medida de gracia, allanando el camino a su aplicación completa en los tribunales españoles. El partido de Santiago Abascal ha lamentado el fallo judicial y ha puesto en cuestión a la justicia europea, asegurando que "no se puede confiar la defensa del orden constitucional española a las instituciones internacionales".

El jefe de la Delegación de VOX en el Parlamento Europeo, Jorge Buxadé, defendió desde Bruselas que la sentencia del tribunal europeo pone de manifiesto, a su juicio, que el "la unidad de España, su integridad territorial y su orden constitucional deben ser defendidos y protegidos por los propios españoles, sin esperar que las instancias internacionales vengan a resolver nuestros problemas".

El dirigente ha situado el "principal problema en la politización del Tribunal Constitucional", asegurando que la sentencia favorable que dio a la medida de gracia "constituye el mayor ataque al Estado de derecho y a la unidad nacional", asegurando que "confirma el pacto inmoral de Sánchez con los golpistas para mantenerse en el poder".

El dirigente de Vox se comprometió en este punto a "trabajar por los españoles" y a "revertir" las leyes del Gobierno en caso de llegar al poder. "Una vez lleguemos al Gobierno, si tenemos mayoría suficiente, pondremos todo lo que hay que poner para revertir los efectos de todas las decisiones del Gobierno de Sánchez y sus cómplices separatistas", defendió el dirigente.

Aval del TJUE a la amnistía

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) dictó sentencia este jueves avalando la aplicación de la ley de amnistía a los líderes del procés y respaldando que se puedan amnistiar los delitos de malversación.

El tribunal europeo resuelve que la amnistía no afecta a los intereses financieros de la Unión Europea y que su aplicación es compatible el derecho comunitario. En este sentido, la corte ha determinado que la ley de amnistía "no ha podido ocasionar una reducción de los recursos propios de la Unión" y ha señalado que es compatible con la UE, ya que el derecho comunitario "no se opone a las disposiciones procesales de una ley de amnistía".

El Tribunal de Cuentas, responsable de aplicar la amnistía sobre la responsabilidad contable de los líderes del procés, por el desvío de fondos públicos al referéndum del 1 de octubre, pidió a la justicia europea aclarar si esto afectaba a los intereses económicos de la UE. La justicia ha descartado ahora este extremo y da vía libre al Tribunal de Cuentas para eximir la devolución de esos 3,9 millones de euros les que reclamaba a los expresident Carles Puigdemont Artur Mas por el proceso secesionista.

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"No puede considerarse que los intereses financieros de la Unión se vean afectados por la mera disminución de la renta nacional bruta que podría potencialmente derivarse de la secesión de una parte del territorio nacional", determina la sentencia, a la que ha tenido acceso EL PERIÓDICO.

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Fuente: El Periódico

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