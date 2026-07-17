Óscar Puente: “Yo, si fuera Puigdemont, me plantaría hoy en España”

El ministro de Transportes, Óscar Puente, animó este viernes a Carles Puigdemont a que desafíe a la justicia y se presente en España una vez que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea avaló la ley de amnistía.

“Yo, si fuera Puigdemont, me plantaría hoy en España”, afirmó claramente en RNE el dirigente socialista, en un intento también por animar al expresidente catalán a dar ese paso que, a su juicio, demostraría "liderazgo" político.

"Yo no sé quién para dar consejos a nadie, pero si yo fuera el señor Puigdemont yo me plantaba hoy en España. Sin ninguna duda. Y creo que eso sería también por su parte un gesto de liderazgo político. Porque creo que hay cosas que son insostenibles y creo que hay cosas a las que hay que plantar cara de una vez. Pero en fin, no sé lo que va a hacer. Yo creo que lo tiene a huevo. Lo tiene a huevo".

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente / Photogenic/Claudia Alba - Europa Press

Puente compartió esa reflexión después de considerar "tremendamente complicado de entender" que la justicia española, "en primer lugar intente que incumplir una ley", para "en segundo lugar, que plantee un conflicto ante la Unión Europea porque esa ley supuestamente vulnera el derecho europeo y que cuando el tribunal que tiene que resolver sobre esta cuestión se pronuncie y dice que no afecta al derecho europeo todavía se sostenga que esa ley no se va a aplicar con carácter inmediato", relatando así, desde su punto de vista, el camino de la ley de amnistía.

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"Yo me plantaba hoy en España y que me detengan", sostuvo Puente reconociendo que el Gobierno tendría la obligación de detenerlo por orden judicial. "Que me detengan y me lleven a prisión, claro". "Si el Tribunal Constitucional se ha pronunciado sobre la ley, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea se ha pronunciado sobre la ley, el Parlamento Europeo ha emitido una ley y yo no puedo circular libremente por un país que ha decidido libremente que yo sea libre, pues chico, vamos a ponernos todos colorados de una vez. Dicen que más vale un minuto colorado que toda la vida amarillo. Yo lo haría. Pero en fin, no soy Puigdemont", señaló el ministro.