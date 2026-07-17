Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Feriantes ApóstolAP-9Animación 3D SantiagoEdificio okupado BertamiránsCarreira Pedestre
instagram

En Nueva York

Pedro Sánchez asistirá a la final del Mundial este domingo

Posteriormente, según informan fuentes de Moncloa, viajará desde allí a Argelia, donde tenía desarrollar su agenda institucional el lunes.

El presidente de Gobierno, Pedro Sánchez.

El presidente de Gobierno, Pedro Sánchez. / Europa Press/Contacto/SOPA Images

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Iván Gil

Madrid

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, acudirá este domingo a la final del Mundial de fútbol que enfrentará a España contra Argentina, en Nueva York (EEUU). Posteriormente, según informan fuentes de Moncloa, viajará desde allí a Argelia, donde tenía desarrollar su agenda institucional el lunes.

Suscríbete para seguir leyendo

Fuente: El Periódico

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El rincón marinero a 40 minutos de Santiago donde veranea Christian Gálvez: paseos de dos kilómetros junto al mar, el mejor marisco y un jardín único en Europa
  2. Muere Alfonso Tourís Nogueira, el enfermero y sindicalista que dirigió más de dos años el PSOE de Santiago
  3. El pueblo medieval de Galicia que se convierte en la capital del arte: 25 espectáculos desde el viernes para reír, emocionarse y vibrar
  4. Cambio brusco del tiempo en Galicia: las tormentas pondrán fin al calor este jueves
  5. De una punta a otra de España en tiempo récord: tres radares de Tráfico cazan al mismo conductor en Galicia, Zamora y Jaén más de 200 kilómetros por hora
  6. Así es el nuevo parque jurásico de Galicia a una hora de Santiago: 23 especies de dinosaurios en movimiento en un bosque centenario
  7. Redada de la Policía Nacional en O Banco do Pobre, el gran punto de venta de droga en Santiago desde hace 40 años
  8. Air Nostrum recupera este verano una de las conexiones más singulares para Santiago

El ejemplo del crecimiento 'verde' de la empresa compostelana Papeleira de Brandía: "El papel es renovable, reciclable, biodegradable e reintegrable"

El ejemplo del crecimiento 'verde' de la empresa compostelana Papeleira de Brandía: "El papel es renovable, reciclable, biodegradable e reintegrable"

Lucía Solla Sobral, en el vídeopodcast del suplemento ‘ABRIL’: “Hay hombres que me piden ayuda como maltratadores”

Lucía Solla Sobral, en el vídeopodcast del suplemento ‘ABRIL’: “Hay hombres que me piden ayuda como maltratadores”

Lucía Solla Sobral, en el vídeopodcast del suplemento ‘ABRIL’: “Hay hombres que me piden ayuda como maltratadores”

Netflix regresa a Galicia con una historia real de narcotráfico

Nero detectaba explosivos y Aria drogas: ahora viven como perros jubilados con una familia

Nero detectaba explosivos y Aria drogas: ahora viven como perros jubilados con una familia

Burger King cancela su colaboración con El Xocas

El rincón marinero donde veranea Christian Gálvez

Tarta de leche condensada y galletas sin horno: pocos ingredientes y un sabor irresistible

Tracking Pixel Contents