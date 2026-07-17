Rajoy asegura que España atraviesa la “mayor etapa de polarización y división” desde 1978.

El expresidente del Gobierno Mariano Rajoy ha asegurado este viernes desde Ibiza que España atraviesa la “mayor etapa de polarización y división” desde 1978 y ha insistido en que el cambio político "es una urgencia nacional”.

Rajoy, que ha estado de visita en la isla para protagonizar la Conferencia Política del PP de Ibiza, ha mantenido un diálogo con el presidente de la formación en la isla, José Vicente Marí, en el que ha dicho que “se han acabado los calificativos” para este Gobierno.

“Desde 1978 nunca fue más necesario un cambio político. Nunca. No hay palabras para definir lo que está ocurriendo”, ha remarcado el expresidente, para quien "este es el periodo más sombrío de la historia moderna de España”.

Rajoy ha destacado que el Gobierno “pierde las votaciones un día sí y otro también” porque es “imposible”, porque no se puede avanzar con una mayoría “Frankenstein”.

Ha advertido de que hay un déficit de “calidad democrática muy grande” porque “hay quien cree que la democracia consiste en ganar o ni siquiera en ganar, en tener los apoyos suficientes para que te elijan y luego hacer lo que quieras”.

“Pero no, la democracia son más cosas. Entre otras cosas, respetar lo que es la propia democracia, la división de poderes, el poder judicial y la independencia de las instituciones”, ha añadido.

También ha criticado la situación económica y ha advertido que el Gobierno tiene “exactamente” el mismo discurso que el presidente Zapatero en el año 2010 sobre la marcha de la economía.

"Hay problemas de deuda muy importantes de cara al futuro, salarios muy bajos, empleo precario, un problema muy serio de productividad, de funcionamiento de los servicios públicos”, ha advertido.

El expresidente ha señalado que la “herencia que va a recibir Feijóo va a ser muy mala” y que “habrá que recuperar muchas cosas”, aunque se ha mostrado “absolutamente convencido de que lo hará”.

También se ha referido al Ejecutivo de Marga Prohens en Baleares, que “es un gobierno, parece un gobierno y gobierna”, a diferencia de “otros que ni son gobierno, ni parecen nada, ni toman ninguna decisión en beneficio del interés general”.

En esta línea, ha recordado que la inmigración era hace 8 años “la preocupación número 17 de los españoles” y hoy es la número 3, y también ha preguntado “qué ocurre" con la vivienda.

"Tomar decisiones sobre eso y resolver problemas es lo que se llama gobernar”, ha afirmado.

Por otra parte, ha aconsejado a los populares "no hacer piruetas" por "miedo" solo porque otro "diga unas cosas enormes".

Se ha referido a la final del Mundial de fútbol entre España y Argentina, al asegurar que diga lo diga le van a “atizar”, aunque acierta "siempre".

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Ha añadido que ya acertó en los siete partidos anteriores y que en este octavo encuentro España será “campeón del mundo”.

Fuente: El Periódico