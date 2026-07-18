Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Feriantes ApóstolAP-9Animación 3D SantiagoEdificio okupado BertamiránsCarreira Pedestre
instagram

En Directo

Minuto a minuto

Última hora, en directo, de la situación en los tribunales y de las reacciones políticas del caso David Sánchez, Begoña Gómez, Zapatero, Leire Díez y toda la trama PSOE

Archivo - El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez y su mujer, Begoña Gómez, en un acto en Moncloa.

Archivo - El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez y su mujer, Begoña Gómez, en un acto en Moncloa. / Matias Chiofalo - Europa Press - Archivo

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Iván Gil

Mariano Alonso Freire

May Mariño

Cristina Gallardo

Ana Cabanillas

Miguel Ángel Rodríguez

Luis Ángel Sanz

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, está cercado por diferentes casos de corrupción próximos al PSOE y a su entorno: además de la condena a su hermano David y la sentencia contra su exministro José Luis Ábalos, el líder socialista tiene que lidiar con la trama Leire Diez-Santos Cerdán, la investigación a José Luis Rodríguez Zapatero y el caso de su mujer, Begoña Gómez, camino de ir a juicio.

En el siguiente hilo informativo puede seguir en directo y al minuto las últimas noticias sobre los problemas judiciales del PSOE y, las reacciones políticas de PP y Vox, que reclaman la convocatoria de elecciones generales, y unos socios parlamentarios que elevan la presión al Gobierno para que actúe contra la corrupción y la situación política.

Fuente: El Periódico

Actualizar
Ver más

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Pregón de las Fiestas del Apóstol: la concelleira descarta a Borja Iglesias
  2. Netflix regresa a Galicia con la serie que acerca la historia real de la narcotraficante detrás del mayor alijo de cocaína incautado en los 90
  3. Una heladería de Santiago, entre las favoritas de los mejores heladeros de España
  4. Fiestas del Apóstol 2026 en Santiago: programa completo, conciertos, fuegos y actividades día a día
  5. El rincón marinero a 40 minutos de Santiago donde veranea Christian Gálvez: paseos de dos kilómetros junto al mar, el mejor marisco y un jardín único en Europa
  6. Burger King cancela su colaboración con el gallego El Xocas: 'Sus declaraciones no representan los valores que defendemos
  7. El Santiago que no pudo ser: así habría cambiado la ciudad con la gran avenida que iba a unir Porta Faxeira con el Obradoiro
  8. El juzgado admite a trámite una demanda de Galicia y Andalucía contra la Federación Española de Pesca por excluirlas del mapa de campeonatos nacionales

Feijóo anuncia hoy a los 50 candidatos a las alcaldías de provincia, entre ellos Gema Igual

Feijóo anuncia hoy a los 50 candidatos a las alcaldías de provincia, entre ellos Gema Igual

Reyes Maroto: "Enma López tendrá que explicar por qué defiende propuestas del PP"

Reyes Maroto: "Enma López tendrá que explicar por qué defiende propuestas del PP"

Berni Álvarez, Conseller d'Esports de la Generalitat, sobre GRAVITEO: "Tenemos expectativas muy altas de que sea un éxito"

Berni Álvarez, Conseller d'Esports de la Generalitat, sobre GRAVITEO: "Tenemos expectativas muy altas de que sea un éxito"

Después de la verja de Gibraltar

La Unidad de Caballería y agentes internacionales reforzarán la seguridad en las Fiestas del Apóstol

La Unidad de Caballería y agentes internacionales reforzarán la seguridad en las Fiestas del Apóstol

Récord de viviendas con piscina en Santiago: aumentaron un 32,5% en los últimos cuatro años

Récord de viviendas con piscina en Santiago: aumentaron un 32,5% en los últimos cuatro años

Netflix busca en Galicia figurantes para rodar los nuevos capítulos de ‘Animal’ cerca de Santiago: estos son los requisitos

Netflix busca en Galicia figurantes para rodar los nuevos capítulos de ‘Animal’ cerca de Santiago: estos son los requisitos

Electrofauna anuncia sus conciertos en Santiago, parte de ellos gratuitos

Electrofauna anuncia sus conciertos en Santiago, parte de ellos gratuitos
Tracking Pixel Contents